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El Halil'de İsrail'in sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları protesto edildi

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İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'ya bağlı El Halil kentinde onlarca sağlık çalışanı, İsrail'in Gazze'de ve Batı Şeria'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarını protesto etti. Sağlık çalışanları, uluslararası topluma seslenerek İsrail'in saldırılarına müdahale edilmesini istedi.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'ya bağlı El Halil kentinde onlarca sağlık çalışanı, İsrail'in Gazze'de ve Batı Şeria'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarını protesto etti.

İsrail'in sivillerin yanı sıra hastane ve sağlık çalışanlarını da hedef aldığı Gazze saldırılarına tepki gelmeye devam ediyor. İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'ya bağlı El Halil kentinde onlarca sağlık çalışanı, İsrail'in Gazze'de ve Batı Şeria'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları kınadı. Doktor, ambulans personelleri, hemşire gibi sağlık çalışanlarının katıldığı İsrail protestosunda İngilizce ve Arapça taşıdıkları pankartlarla uluslararası topluma seslendi. Uluslararası topluma ve kurumlara seslenen Filistinli göstericiler, İsrail'in saldırılarına müdahale edilmesini istedi.

Batı Şeria Sağlık Çalışma Komiteleri Direktörü Dr. Ramzi Abu Youssef, "İşgal güçlerinin sağlık ekiplerine karşı işlediği suçları reddediyoruz, özellikle de uluslararası yasalar savaş durumunda sağlık ekiplerini koruyor" dedi. Youssef, uluslararası kurumlara sağlık çalışanlarını korumaları ve İsrail'in hastanelere ve çalışanlara saldırılarını durdurmaları çağrısında bulundu.

Paramedik Muhannad Amr, "Mesajımız, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'dali sağlık çalışanları ile dayanışma mesajıdır. Ulusrarası toplumu sağlık çalışanlarını bombalama, saldırılardan korumaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - EL HALİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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