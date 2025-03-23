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El Freni Çekilmeyen Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı

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Osmaniye'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil geri geri gelerek park halindeki başka bir araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

El freni çekilmeyen otomobil hareket ederek park halindeki otomobile çarptı

OSMANİYE - Osmaniye'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil geri geri gelerek, park halindeki otomobile çarptı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Fakıuşağı Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün el frenini çekmeden indiği otomobil hareketlenerek geri gitmeye başladı. Otomobil, karşı şeritte park halinde duran otomobile çarptı. Araçlarda maddi hasar oluştu. Bu anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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