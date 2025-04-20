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El Freni Çekilmeyen Araç Şarampole Uçtu

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Bursa'da el freni çekilmeyen otomobil, kendi kendine hareket ederek şarampole uçtu. Olayda yaralanan olmadı ve araç boş olduğu için büyük bir facia önlendi.

El freni çekilmeyi unutulan araç şarampole uçtu

BURSA - Bursa'da el freni çekilmeyen otomobil, bir süre sonra kendi kendine hareket ederek şarampole uçtu. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü aracının el frenini tam çekmeden araçtan indi. Bir süre sonra kendi kendine hareket eden otomobil, şarampole uçtu. Yaşanan kazada otomobilin boş olması büyük bir faciayı önlerken, şarampolden uçan otomobil amatör kameraya yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - Yerel
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