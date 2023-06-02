El emeği ürünleri sergilediler
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Zonguldak'ta çeşitli kurslarda el emeği ürünler hazırlayan kursiyerler ürünlerini sergiledi.
Zonguldak'ta çeşitli kurslarda el emeği ürünler hazırlayan kursiyerler ürünlerini sergiledi.
Zonguldak'ta Halk Eğitim Merkezlerindeki çeşitli kurslara katılan kursiyerlerin el emeği, göz nuru ürünlerinin sunulduğu sergi, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Vali Mustafa Tutulmaz'ın eşi Fatma Tutulmaz tarafından açıldı. Sergiyi gezen Fatma Tutulmaz, birbirinden güzel ürünlere emek harcayanları kutladı, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel