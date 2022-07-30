El emeği ürünlerde turist yoğunluğu

Tarihi Odunpazarı bölgesinde yer alan ve kadınların el emeği ürünlerinden oluşan stantlara yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Tarihi Odunpazarı bölgesi'nde her hafta sonu açılan ve kadınların el emeği ürünlerinin bulunduğu tezgahlara yerli ve yabancı turistler büyük ilgi göstermeye başladı. Bölgeyi gezmek için gelen turistler, aynı zamanda emekçi kadınların bin bir emekle ördükleri ürünleri görmek ve onlara destek olmak için tezgahlara gelerek alışveriş yaptılar. Birçok farklı şehir ve ülkeden gelen vatandaşlar, el emeğiyle örülen ürünlerin çok daha kıymetli olduğunu ve kadın üreticilere her zaman destek olunması gerektiğini belirttiler. - ESKİŞEHİR