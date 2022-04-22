El emeği, göz nuru ürünleri ile aile bütçesine katkı sunuyor

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Sevil Cengiz el emeği, göz nuru el oyası ürünlerini semt pazarlarında vatandaşların beğenisine sunup aile bütçesine katkı sağlıyor.

Gelinlik genç kızların olmazsa olmazlarının arasında yer alan el oyası işlemeli tülbentler değerini korumaya devam ediyor. Genellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar tarafından daha fazla ilgi gören el oyası işlemeli tülbentler, çeyiz bohçalarında elden ele dolaşıyor. Eskiden genç kızlar tarafından ilmek ilmek işlenen tülbentler günümüzde hazır olarak satılmaya da başlandı. 55 yaşındaki Sevil Cengiz ev işlerinden arta kalan zamanlarda hazırladığı el oyası tülbentleri semt pazarlarında vatandaşların beğenisine sunuyor.

Yaptığı el oyası işlemeli tülbentlerin genç kızların ve kadınların ilgisini çektiğini ifade eden evli ve iki çocuk annesi Sevil Cengiz, "Ev işlerimden arta kalan zamanlarda önceleri eşe dosta hazırlıyordum. Sonrasında talep artınca bu işe ağırlık verdim. Zaman buldukça elime iğne ve ipliği alıp tülbentlere renk renk çeşit çeşit oyalar hazırlıyorum. 5-6 senedir de hazırladığım tülbentleri Salı Pazarı'nda vatandaşların beğenisine sunuyorum. En düşüğü 80 liradan başlıyor, 150 liraya kadar çıkıyor. Ben de aile bütçemize katkıda bulunuyorum. Bu işin tek kötü yanı var o da insanın göz sağlığını bozuyor, gözlüksüz oya yapamıyorum. Ama olsun evlilik çağındaki genç kızların çeyizleri için emek vermek onların beğenisini kazanmak beni mutlu ediyor" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel