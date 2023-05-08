Ekrem İmamoğlu, Konya'da halka seslendi

KONYA - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu memleket, sizlerle beraber, bu milletin evlatlarıyla beraber coşacak. Herkesi kucaklamaya geliyoruz" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Konya'da Anıt Alanı yanında düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Vatandaşlara seslenen İmamoğlu, 14 Mayıs'ta millete güvendiklerini söyledi. Millet İttifakı olarak herkesi kucaklayacaklarını ifade eden İmamoğlu, "Hoşgörünün ve kardeşliğin şehrindeyiz. Bugün bir kez daha ülkemizin manevi merkezinde olmak, Konyalılarla birlikte olmaktan çok mutluyum. Bu memleket, sizlerle beraber, bu milletin evlatlarıyla beraber coşacak. Herkesi kucaklamaya geliyoruz. Sizlere Erzurum'dan selam getirdim. 150 kişiyi yuhalamaya bile değmez. Bana taş atılmadı, millete, demokrasiye taş atıldı. Bu arada Konya'da burada görev yapan polislere ayaklarına taş değmesin, bu süreci hazırlayan bütün emniyet görevlilerine, mülki amirlerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Yapacak çok işimiz var"

Yapacak çok işleri olduğunu ve kaybedecek bir dakikaları bile olmadığını ifade eden Ekrem İmamoğlu, "Ne yazık ki bu sistem memleketi berbat etti. Bakın söyleyeyim. Dün ben Erzurum'daydım. Erzurum'da neyi konuşacaktım biliyor musunuz? Erzurum geçmişte doğunun Paris'i, 81 il arasında ekonomik olarak 62'inci sırada, devlet orayı ihmal etmiş. Ama biz bu devletin, bu hükümetin ihmal ettiği ne var ise onları iyileştireceğiz. Çok şükür kısa sürede iyileştireceğimize inanıyorum. Coğrafyamızın her köşesinde insanlarımızla buluştuk. Artık millet ne istiyor biliyor musunuz? Huzur istiyor. Anneler sabah kahvaltısına huzurlu oturmak istiyor. Babalar markete huzurla girmek istiyor. Geleceklerinden kaygılanmayan bir hayat yaşamak istiyor gençler. Esnaf, sanayici, işçi, memur, emekli, herkes huzur istiyor" şeklinde konuştu.

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Birbirini tanıyan 2 Konyalı hemşehrim olsun. Bunlardan birisi Kılıçdaroğlu'na, birisi de Erdoğan'a oy vereceğini biliyor. Bu iki Konyalı'dan birisi öbürünün kapısını çalsa, hemşehrim benim bir derdim var, beni dinleyebilir misin derse, Allah aşkına öteki Konyalı hiç konuşmadan onun suratına kapıyı kapatır mı? Kapatmaz. Bu iktidar kapatsın istiyor işte. Ama benim milletim, siyasi görüşü ne olursa olsun kucaklaşmayı başaracak, kucaklaşmayı bir arada olmayı başaracak. Bu milletin birliğini, dirliğini bozmaya çalışanlar da evine gidecek" dedi.

İmamoğlu, devletin gücünün vatandaşa şefkatle, vicdanla, ahlakla, tevazuyla geleceğini ifade ederek, "İstanbul, Ankara ortada. Kimseyi ayrıştırmadık, doğru işlere devam ediyoruz. İhmal edilenleri düzeltiyoruz. Geçmişte bir işi birisi düzgün başlatmışsa da teşekkür ediyoruz" dedi. Mayıstan sonra bu anlayışla memleketi ayağa kaldıracaklarını belirten İmamoğlu, "Devlet terbiyesine, ahlakına, aklına sahip, Türkiye'nin birleştirici gücü olacak olan, hak, hukuk ve adaletin mücadele simgesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapacağız. Mülakatı çöpe atacağız, liyakat gelecek. Millet 'bizden, onlardan' demeyecek. Konya hakkını alacak. 'Ben bilirim' devri bitecek, biz devri başlayacak" diye konuştu.