Ekoturizm ve Eğitim Kampında Öğrenciler Uygulamalı Eğitim Aldı

Pazaryeri'nde bulunan Ekoturizm ve Eğitim Kampında öğrenciler uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.

Pazaryeri Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan proje kapsamında Küçükelmalı köyünde bulunan atıl durumdaki okul tadilatı yapıldıktan sonra öğrenciler için Ekoturizm ve Eğitim Kampına dönüştürülmüştü. Pazaryeri ilçesindeki öğrenciler başta olmak üzere Bilecik ve İlçeleri aynı zamanda çevre illerdeki öğrencileri misafir eden Ekoturizm ve Eğitim Kampında öğrenciler doğa ile iç içe eğitim aldı. Ekoturizm ve Eğitim Kampında gün boyu çeşitli aktiviteler gerçekleşirken, öğrenciler rehber öğretmenler ve Kınık köyünden çömlek ustaları eşliğinde çamurdan yaptıkları süs eşyalarıyla hünerlerini sergilerken bir yandan da el becerilerini geliştirdiler. - BİLECİK