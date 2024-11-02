Üye Girişi
Haberler

Ekoturizm ve Eğitim Kampında Öğrenciler Uygulamalı Eğitim Aldı

Ekoturizm ve Eğitim Kampında Öğrenciler Uygulamalı Eğitim Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazaryeri'nde düzenlenen Ekoturizm ve Eğitim Kampında öğrenciler, doğa ile iç içe eğitim aldı ve çeşitli aktivitelerle el becerilerini geliştirdi.

Pazaryeri'nde bulunan Ekoturizm ve Eğitim Kampında öğrenciler uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.

Pazaryeri Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan proje kapsamında Küçükelmalı köyünde bulunan atıl durumdaki okul tadilatı yapıldıktan sonra öğrenciler için Ekoturizm ve Eğitim Kampına dönüştürülmüştü. Pazaryeri ilçesindeki öğrenciler başta olmak üzere Bilecik ve İlçeleri aynı zamanda çevre illerdeki öğrencileri misafir eden Ekoturizm ve Eğitim Kampında öğrenciler doğa ile iç içe eğitim aldı. Ekoturizm ve Eğitim Kampında gün boyu çeşitli aktiviteler gerçekleşirken, öğrenciler rehber öğretmenler ve Kınık köyünden çömlek ustaları eşliğinde çamurdan yaptıkları süs eşyalarıyla hünerlerini sergilerken bir yandan da el becerilerini geliştirdiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz

Dün gece gelen haber sonrası mutlu: Bunu başaran tek ülkeyiz

 6 yaşındaki Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı

Minik Şirin katiliyle yan yana

 Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'dava' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "dava" yanıtı
Dizi oyuncusu hırsız çıktı

Dizi oyuncusu hırsız çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akdağ kimdir? MasterChef Mehmet Akdağ kimdir? 4 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Balık, Kova, Oğlak burcu yorumu! 4 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Esenyurt, Sarıyer, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 3 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Kova, İkizler, Terazi burcu yorumu! 3 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 2-3 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 2 Kasım Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı? Adana elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.