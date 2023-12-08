Ekonomik Kriz Boşanma ve İcra Dosyalarını Arttırdı

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da avukatlık yapan Yasemin Turan Özdemir, "Ülkemizde devam eden ekonomik kriz, ekonomik şartlar, yükselen enflasyon icra dosyalarının artmasının yanında boşanma dosyalarının da artmasına sebebiyet verdi. Eğer ki bu ekonomide devam edersek bunun önüne geçmek mümkün görünmüyor. Umarım en kısa zamanda toparlanır" dedi.

Aksaray'da avukatlık yapan Yasemin Turan Özdemir, icra davaları ve boşanma davalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Her iki türdeki davaların da arttığını söyleyen Özdemir, iki davaların artmasında da ekonomik krizin büyük etkiye sahip olduğunu belirtti.

"HERKES BOÇLANIYOR ANCAK KİMSE ALACAĞINI TAHSİL EDEMİYOR"

Avukat Özdemir, 2021 Ocak ayından 2022 Ocak ayına kadar 11 bin icra dosyası olduğunu, 2022 Ocak-Aralık aralığında ise 13 bin dosya olduğunu, son olarak ise 15 bin dosyayla karşı karşıya kalındığını ifade ederek, her sene icra dosyalarının arttığını söyledi. İcra dosyasının sayısının çok fazla olduğunu ancak tahsilatın aynı oranda artmadığını belirten Özdemir, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ev haczine daha önce gidebiliyorduk ama bir değişiklik yapıldı. Artık evlere hacze gidemiyoruz. Hacze gidildiğinde bir eşyadan iki tane varsa birini haczedebiliyoruz, diğerini haczedemiyoruz. İş yerlerini, gayrimenkullerini haczedebiliyoruz ama ne yazık ki günümüz ekonomik şartları göz önüne aldığımız zaman tahsilatlar çok düşük, icra dosyalarına artık yüksek tahsilat dosyaları olarak bakamıyoruz. Herkes borçlanıyor ancak kimse alacağını tahsil edemiyor. Hepimiz biliyoruz artan fiyatlardan dolayı insanlar hayatlarını borçlanarak idame ettiriyor veya ticaret yapıyorlar, ama yine her gün değişen fiyatlardan dolayı da ticaretleri istediği gibi gitmiyor. Çekler dönüyor ve tahsilatlar çok zayıflıyor. Bu nedenle insanlar bataklığa sürüklendiği için tahsilat da çok sıkıntıya düşmüş durumda şu anda. İnsanlar artık sürekli kredi ve kredi kartı kullanımına eğilmekte, bu eğilim üzerine de 'tamam kullanıyoruz bir ay sonra ödeyeceğiz' gözüyle bakıyoruz. Ama öyle olmuyor. Biz bunu kullanıyoruz ama bir ay sonra ödeyemiyoruz, tekrardan takibe düşüyoruz."

"İNSANLAR BUGÜN EVLENEMİYOR, EVLENMEK İÇİN DE BİR EKONOMİ LAZIM"

Boşanma davalarının arttığına da dikkat çeken Özdemir, ekonomik sıkıntılar, aldatmak, şiddet gibi nedenlerden dolayı dosyaların yüksek olduğunu belirtti. Evlenme yaşı artarken boşanma sayısının da yükseldiğini ifade eden Özdemir, "Çünkü bugün insanlar evlenemiyorlar, evlenmek için de bir ekonomi lazım. Ancak bu ekonomiye ulaşamadığımız için de ne yazık ki evlilik yaşı da artıyor ve buna bağlı olarak özellikle pandemiden sonra çiftlerin boşanmalarının daha fazla arttığını görüyoruz. Çünkü o dönemde evde kalan birçok kişi işini kaybetti ve buna bağlı olarak artık geçimini sağlayamayan çiftler boşanmaya yönelmekte" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZDE DEVAM EDEN EKONOM,K ŞİDDET BOŞANMALARA DA SEBEBİYET VERDİ"

Özdemir, "Aksaray nezdinde baktığımız zaman psikolojik şiddetin çok olduğunu görüyoruz, ekonomik şiddeti görüyoruz, fiziksel şiddeti de görüyoruz. Aldatmalar da tabii ki buna dahil. Boşanmalar bu şekilde günden güne artarak devam ediyor. Ülkemizde devam eden ekonomik kriz, ekonomik şartlar, yükselen enflasyon icra dosyalarının artmasının yanında boşanma dosyalarının da artmasına sebebiyet verdi. Eğer ki bu ekonomide devam edersek bunun önüne geçmek mümkün görünmüyor. Umarım en kısa zamanda toparlanır" dedi.