Eko şov kentin simgelerinden biri oldu

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden kurulu Eko Şov Ritim Grubu, Türkiye'de bir ilk olma özelliğinin yanı sıra Eskişehirlilerin yoğun sevgisini kazanarak kentin de simgelerinden biri olmayı başardı.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden kurulu Eko Şov Ritim Grubu, Türkiye'de bir ilk olma özelliğinin yanı sıra Eskişehirlilerin yoğun sevgisini kazanarak kentin de simgelerinden biri olmayı başardı.

Tepebaşı Belediyesi'nin temizlik emekçilerinden kurulu olan ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Eko Şov Ritim Grubu, kurulduğu günden bu yana Eskişehirlilerin çok sevdiği bir renk oldu. Adından sıkça söz ettiren Eko Şov; çöp kovaları, çöp kutuları ve temizlik kürekleri gibi günlük temizlik çalışmaları sırasında kullanılan araç ve gereçlerden oluşan enstrümanlarıyla müzik yapıyor. Grubun özel etkinliklerin yanı sıra kent merkezinde verdikleri konserler, çok sayıda Eskişehirli tarafından ilgi ile izlenerek şarkılara eşlik ediyor.

Eko Şov marşların yanı sıra sevilen şarkılara da repertuarlarında yer veriyor. Temiz bir kent için mesailerine devam eden Eko Şov emekçileri, Eskişehirlilere alternatif bir müzik keyfi yaşatmak için de çalışmalarını sürdürüyor. - ESKİŞEHİR