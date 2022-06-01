Ekmek parası için 5 bin kilometre uzaktan geldi - Haberler

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Ekmek parası için 5 bin kilometre uzaktan geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ekmek parası için 5 bin kilometre uzaktan geldi

Eskişehir'de yaşayan Senegalli Mame Malik, ailesinin geçimini sağlamak için her gün cadde ve sokaklarda gezerek saat satıyor.

Eskişehir'de yaşayan Senegalli Mame Malik, ailesinin geçimini sağlamak için her gün cadde ve sokaklarda gezerek saat satıyor.

Yaklaşık 11 yıl önce Eskişehir'e gelen Senegalli Mame Malik, saat satarak geçimini sağlıyor. Neredeyse her gün Eskişehir'in cadde ve sokaklarında gezen 2 çocuk babası Malik, zaman zaman da memleketi Senegal'e giderek ailesini ziyaret ediyor. Türkiye'de yaşamaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Malik, geride bıraktığı uzun yıllardan dolayı Türkçeyi de zorlanmadan konuşabildiğini vurguluyor. Malik, Eskişehirli vatandaşlar tarafından da tanınmaya başladığını sözlerine ekliyor. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Senegal Yerel Haberler

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