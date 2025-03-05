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Ekmek Kadayıfı Ramazan Sofralarını Şenlendiriyor

Ekmek Kadayıfı Ramazan Sofralarını Şenlendiriyor
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Afyonkarahisar'ın tescilli lezzeti ekmek kadayıfı, bu Ramazan'da da iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu. Kaymakla birlikte servis edilen tatlı, hem yerel hem de dış şehirlerden yoğun ilgi görüyor.

Afyonkarahisar'ın tescilli lezzetlerinden ekmek kadayıfı her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar sofralarını süslemeye devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın tadına doyulmaz lezzetlerinden ekmek kadayıfı bu yıl da Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında. Coğrafi işaretli lezzete Afyon dışından diğer şehirlerden de yoğun talep var. Hamuru ve şerbeti özenle hazırlanan tatlının vazgeçilmezi ve lezzetini artıran ise kaymak oluyor. Üzerinde kaymakla birlikte servis edilen tatlı damak çatlatan lezzeti ile tadanlara hayran bırakıyor. Kentte yıllardır esnaflık yapan Şükrü Pancar, Ramazan aylarında tatlı sektörünün farklı bir ivme kazandığını satışların arttığını ifade ederek, "Afyon'un ekmek kadayıfı coğrafi işaretli ürünü, kaymağı yine öyle. Vişneyle de buluşunca, üçünün bir araya gelmesi ile mükemmel ekmek kadayıfı ortaya çıkıyor. Sadece ekmek kadayıfımız ile birlikte kaymaklı güllacımız ve kabak tatlımız var. Afyon'da farklı ürünlerini ve lezzetlerini yorumlayarak yapıyoruz. Afyon dışından diğer şehirlerden de çok talep var. Ramazan ayı gelmeden önce kargo yoğunluğumuz başladı. Afyon lezzet şehri ve herkesi bekliyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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