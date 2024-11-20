Üye Girişi
Haberler

Ekim Ayında Türkiye'de 209 Bin 401 Taşıt Trafiğe Kaydedildi

Ekim Ayında Türkiye'de 209 Bin 401 Taşıt Trafiğe Kaydedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,9'unu motosikletler oluşturdu. Erzurum'da ise 4 bin 829 aracın kaydı yapıldı, kentin trafiğe kayıtlı araç sayısı 140 bin 671'e ulaştı.

Türkiye'de Ekim ayında 209 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum'da ise bir ayda 4 bin 829 araçla alakalı işlem yapıldı, kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı 140 bin 671 oldu.

Ülkemizde Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,9'unu motosiklet, %35,6'sını otomobil, %8,2'sini kamyonet, %2,8'ini traktör, %1,4'ünü kamyon, %0,7'sini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde %19,1, özel amaçlı taşıtta %6,3, kamyonette %1,6, otobüste %0,3 artarken minibüste %18,4, kamyonda %14,5, motosiklette %11,7 ve traktörde %5,6 azaldı. Erzurum, 140 bin 671 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Ekim ayında 4 bin 829 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 41'inci oldu.

Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 71 bin 500 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 397, otobüs sayısı bin 257, kamyonet sayısı 29 bin 937, kamyon sayısı 6 bin 345, motosiklet sayısı 6 bin 604, özel amaçlı araç sayısı 747 ve traktör sayısı 21 bin 889 oldu.

Ekim ayında Erzurum'da 4 bin 829 aracın devri yapıldı. Bunlardan 3 bin 104 otomobil, minibüs 63, otobüs 25, kamyonet bin 53, kamyon 135, motosiklet 126, özel amaçlı araç 5 ve traktör 322 adet olarak gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog'a hava sahamızı kapattık

Erdoğan iddiayı doğruladı: Ona hava sahamızı kapattık

 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı

Skandalın içinde aşk da varmış! Sanık hemşireden ilişki itirafı
Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor

Köfteci Yusuf yeni sektöre giriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki kaç yaşında, nereli? Duygu Kiraz kimdir, öldü mü? Duygu Kiraz neden öldü? MASTERCHEF FETTUCCINE ALFREDO TARİFİ! Fettuccine Alfredo nasıl yapılır, Fettuccine Alfredo malzemeleri neler? Türkiye kar haberleri: Bu hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji'den 5 ile kar uyarısı! Genç kızların çalıştığı kıraathane nerede? Kıraathane olayı nedir? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Masterchef'te 150 Bin liralık ödülü kim kazandı? Masterchef'te ödül oyunu kazananı kim? Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? Masterchef 20 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ali Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında ne yaşandı? Bütçe görüşmesinde ne oldu? (VİDEO İZLE) Asena kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Asena kaç yaşında, nereli? Asena biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.