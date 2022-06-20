Antalya Büyükşehir, Ekdağ Konyaaltı Plajı'nı Hizmete Açtı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda hizmet veren Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Sosyal Tesisleri, kapılarını açtı. Varyant altında hizmet veren tesis, yenilenen kafeterya bölümü, plajı, yürüyüş yolları ve soyunma kabinleri ile misafirlerine konforlu bir hizmet sunmayı hedefliyor.

Tesisin kafeterya bölümü yenilenerek kapasitesi 120 kişiye hizmet verecek şekilde düzenlendi. Kafeteryada fastfood yiyecekleri, pizza, tost, salata ve makarna ürünleriyle zengin bir menü misafirleri karşılıyor. 400 şezlong ve 200 şemsiyenin bulunduğu plajda olası tehlikelere karşı cankurtaran ekibi de hazır bekliyor.

HİJYEN VE GÜVENLİK ÖN PLANDA

Tesisin tuvaletlerinde de hijyen tedbirleri kapsamında fotoselli musluklar, temassız sabunluklar ile çevreci bir uygulama olan susuz pisuvar kullanılıyor. Engelli bireyler için plajda özel şezlong ve yürüme yolu da bulunuyor. Şezlonglardan, yürüyüş yollarına, restorandan soyunma kabinleri ve tuvaletlere kadar tatilciler, huzurlu ve güvenli bir ortamda denizin keyfini çıkartıyor.

EV RAHATLIĞINDA TESİS

EKDAĞ Konyaaltı Tesisi'nde kendisini çok rahat hissettiğini söyleyen Mulise Tunçkol, "Geçen yıl da gelmiştim ve çok memnun kalmıştım. Bu yıl da sezonu yine EKDAĞ tesisinde açıyorum. Evimde oturur gibi kitabımı okuyorum, çayımı kahvemi içiyorum, denizde yüzüyorum çok güzel bir mekan. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ederim" dedi.

Antalya'ya ilk defa tatile geldiğini belirten Aysun Sönmez de "İstanbul'da yaşıyorum, ve pandemiden dolayı uzun zamandır tatil yapamıyordum. Antalya'da ilk kez bu tesiste denize girdim. Güzel ve konforlu bir tesis, fiyatlar uygun, denizi temiz gayet rahat ettim" diye konuştu.

ANKA / Yerel