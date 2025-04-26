EİT Ülkeleri Hatıra Ormanı Erzurum'da Oluşturuldu

Erzurum'da EİT ülkeleri adına hatıra ormanı oluşturuldu

ERZURUM - Erzurum'da düzenlenen Ekonomik İş Birliği Teşkilatı ülkeleri Turizm Bakanları toplantısının ardından katılımcılar ülkeleri hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirdi.

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde oluşturulan hatıra ormanında ülkeler adına alanlar oluşturuldu.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında bir araya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Kültür, Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Seyed Reza Salehi Amiri, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Shamyradov, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kazakistan Cumhuriyeti Turizm ve Spor Bakan Yardımcısı Yerzhan Yerkinbayev, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuad Naghiyev, Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Turizm Dairesi Müdürü Kasymov Erdenet, Pakistan İslam Cumhuriyeti Milletvekili Ali Zahid, Tacikistan Cumhuriyeti Turizm Geliştirme Komitesi Başkan Yardımcısı Ziyodullo Salimzoda, Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Umid Shadiev, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Asad Majeed Khan hatıra ormanında hep birlikte fidan dikimi etkinliğine katıldılar.

Ağaç dikiminin ardından Turizm bakanlarınca ağaçlara cansuyu verildi.