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EİT Kış Spor Oyunları'nda Kar Voleybolu Heyecanı

EİT Kış Spor Oyunları'nda Kar Voleybolu Heyecanı
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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 yılı Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da EİT Kış Spor Oyunları'nda kar voleybolu müsabakaları büyük ilgi görüyor. Turnuvada 8 takım mücadele ediyor.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 yılı Turizm Başkenti ilan edilen ilimizde EİT Kış Spor Oyunları tüm hızıyla sürüyor. Kar voleybolu müsabakaları da zevkli geçiyor.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 yılı Turizm Başkenti ilan edilen ilimizde EİT Kış Spor Oyunları tüm hızıyla sürüyor. Oyunlar kapmasında Palandöken'de yapılan Kar voleybolu da büyük ilgi görüyor. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erzurum İl Temsilcisi Ragıp Koçak nezaretinde yapılan ve baş hakemliğini Rıdvan Ciritoğlu'nun üstlendiği Kar Voleybolu maçlarına 4 Kadın, 4 Erkek olmak üzere 8 takım katılıyor.

Nefes kesen müsabakalar sahne olan turnuvada 32 sporcu ter döküyor. EİT 2025 Kar Voleybolu'nda final maçlarının heyecanı yarın yaşanacak ve dereceye giren takımlar belli olacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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