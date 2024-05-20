Üye Girişi
Haberler

Ehliyetsiz sürücü polisin üzerine arabayı sürdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da ehliyetsiz bir sürücü, hatalı park ettiği aracını kaldırmaması üzerine uyarıda bulunan polisin üzerine arabayı sürdü. Sürücü ve arkadaşı gözaltına alındı.

KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'ın Ankara Caddesi üzerinde aracını hatalı park eden ehliyetsiz sürücü, aracını kendisini uyaran polisin üzerine sürdü. Sürücü ve arkadaşı, gözaltına alındı.

Olay Aksaray, Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyeti olmadığı tespit edilen Mustafa A. isimli şahıs, otomobilini hatalı park etti. Trafik polisi ise sürücüye, aracını olduğu yerden kaldırması yönünde uyarıda bulundu. Sürücü, aracı bir tanıdığının alacağını ifade ederek polisin uyarısına uymadı.

Aracı p olisin ü zerine s ürdü

Trafik polisinin ikinci uyarısı üzerine olay yerine gelen Ardahan A. adlı şahıs ve akrabası Mustafa A., trafik polisi ile sözlü şekilde tartışmaya başladı. Trafik polisinin takviye ekip istemesi üzerine tartışmayı daha da büyüten şahıslar, polise bağırarak hakaret etti.

Hatalı park halindeki araca binen Ardahan A., aracını kendilerini uyaran trafik polisinin üzerine sürdü. Olayın büyümesiyle birlikte polis ekiplerinin müdahalesi üzerine şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ş ahıslardan ş ikayetçi o ldu

Yaşanan olaylar cep telefonu kamerasına yansırken, şahısların polis ekiplerine müdahalesi vatandaşların da tepkisini çekti. Trafik polisinin, kendisine hakaret eden her iki şahıs hakkında da şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Aksaray Güvenlik Trafik Suç 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor

Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor

 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi

İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi

Bakmadan Geçme

ANKA-3 ne işe yarıyor? ANKA-3 seri üretim ne zaman? Kızıl Goncalar canlı izle! 20 Mayıs 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 19. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Hükümet Kadın 2 nerede çekildi? Hükümet Kadın ne zaman çekildi? Hükümet Kadın 2 konusu nedir? Hükümet Kadın oyuncuları kimler? #128250 BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20-21 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Selahaddin Eyyubi canlı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. bölüm canlı yayın izleme linki Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Deja Vu nedir? Psikolojik açıdan Deja Vu'nun nedenleri ve oluşumu 20 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20-21 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! 20 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20-21 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20-21 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20-21 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Gelinim Mutfakta sultan sarması nasıl yapılır? Sultan Sarması tarifi, nasıl yapılır?
Haydar Dümen'in eşi tefeci kurbanı! 30 milyonluk taşınmazını elinden aldılar, yetmedi buluşmaya çağırıp gasp ettiler

Haydar Dümen'in eşi tefeci kurbanı! 30 milyonluk taşınmazını elinden aldılar, yetmedi buluşmaya çağırıp gasp ettiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title