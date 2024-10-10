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Ehliyet Almanın Zorluğu Artıyor: Yeni Yönetmelik Hakkında Bilgilendirme

Ehliyet Almanın Zorluğu Artıyor: Yeni Yönetmelik Hakkında Bilgilendirme
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Eskişehir'deki direksiyon eğitmeni Taner Şide, yeni yönetmelikle birlikte ehliyet almanın daha zor hale geleceğini belirtti. Adayların kayıt için son günlerin yaklaştığını ve yeni sınav düzenlemeleri hakkında bilgi verdi.

Eskişehir'de özel bir sürücü kursunda direksiyon eğitmenliği yapan Taner Şide, yeni yönetmelikle birlikte ehliyet almanın daha zor hale geleceğini ve eski usulden sınava girmek isteyenlerin kurslara kayıt olmak için sayılı günlerinin kaldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Henüz uygulamaya geçirilmeyen yeni yönetmelikle birlikte ehliyet sınavlarında birçok değişiklik yapılırken, direksiyon eğitmeni Taner Şide konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni yönetmeliğin yılbaşı itibariyle uygulanmasını beklediklerini belirten Şide, artık ehliyet almanın daha zor hale geleceğini dile getirdi. Adayların kayıt olduktan sonra sınava girip ehliyet almasına kadar geçen sürenin 45 günü bulabildiğine de vurgu yapan Şide, eski usulden sınava girmek isteyenlerin 15 Ekim'e kadar kayıt yaptırmalarını tavsiye etti.

"Sınav süresi 30 dakikadan 40 dakikaya çıkartılıyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan direksiyon eğitmeni Taner Şide, "Sınav hakkında birçok değişiklikler olacak. Mesela sınav süresi 30 dakikadan 40 dakikaya çıkartılıyor. Aday, sınavı 30 dakikada tamamlayıp aracı başlangıç noktasına park ettiğinde 10 dakikada daha 40 dakikasının dolması için komisyon başkanı tarafından tura zorlanabilecek. Paralel parka ilave yenilik getirildi. Tek hamle girme hakkı eklendi. Bir aday tek hamlede giremediyse kendisine tekrar tek hamlede girme hakkı verilecek ama aday çıkarken ve girerken dubalara ve kaldırıma çarpmamak zorunda" dedi.

"Aday hem A yolunda hem de B yolunda sınava girebilir"

Parkur üzerinde 3 hamlede U dönüşü yapmanın yeni getirildiğini söyleyen Şide, "Ani fren için başka bir yer vardı. Komisyon başkanları artık parkurun herhangi bir yerinde ani fren yaptıracak. 2 sınav parkuru olacak. Yani 2'ye bölünmüş bir yol gibi düşünün. Aday hem A yolunda hem de B yolunda sınava girebilir. O yüzden adaylar bu ihtimali düşünerek her 2 parkurda da çalışmak zorunda kalacak" şeklinde konuştu.

"Bir adayın kayıt olduktan sonra sınava girip ehliyet almasına kadar geçen süre 45 günü bulabiliyor"

Eski yönetmelikle ehliyet almak isteyenlerin kurslara kayıt olmak sayılı günleri kaldığını vurgulayan Şide, sözlerine şöyle devam etti:

"Ekim ayının 20'sine, hatta 15'ine kadar mutlaka gelip kayıt yaptırılmalı. Çünkü bir adayın kayıt olduktan sonra sınava girip ehliyet almasına kadar geçen süre 45 günü bulabiliyor. Kasım ayından sonra yapılan bir ehliyet kaydının sınavı ocak ayında olacağından dolayı yeni yönetmeliğe göre girmek zorunda kalacak ve daha çok zorlanacaklar. Şu anda çoğu kişinin bundan haberi yok. Ayrıca kurs da bulamayabilirler çünkü belli bir kontenjan sayısı var."

Direksiyon eğitmeni Taner Şide ayrıca, yeni yönetmelikle birlikte sınavların 2 ayrı parkurda yapılacak olması nedeniyle ders saatlerinin de uzatılması gerektiğini düşündüğünü açıkladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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