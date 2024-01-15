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Egzozu Arızalı Otomobil Trafikte Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

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Erzurum'da seyreden egzozu arızalı otomobil, yoğun dumandan dolayı görüş mesafesini sıfıra düşürerek diğer sürücülere tehlike yarattı. Duruma aldırmadan yoluna devam eden otomobil, kavşaktan ayrılınca sürücüler rahat bir nefes aldı.

Erzurum'da egzozu arızalı otomobil trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

Erzurum - Artvin kara yolu sanayi bölgesinde seyreden egzozu arızalı otomobil sürücülere zor anlar yaşattı. Egzozundan çıkan yoğun dumandan dolayı görüş mesafesini sıfıra düşüren otomobil, arkasındaki sürücüleri büyük bir tehlikeye soktu. Uzun süre duruma aldırmadan yolda seyreden otomobil kavşaktan ayrılınca sürücüler rahat bir nefes aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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