EGO'ya kadın otobüs şoförü alınacak

ANKARA (İHA) - Geçtiğimiz yıllarda 21 kadın otobüs şoförünü istihdam eden EGO Genel Müdürlüğü, yeniden kadın otobüs şoförü alımı için düğmeye bastı.

2019 yılından bugüne kadar 21 kadın otobüs şoförünü istihdam eden EGO Genel Müdürlüğü, "Güçlü Kadınlarla Güçlü Yarınlara" sloganıyla Ankara'da toplu ulaşımda kadın şoför sayısını artırmayı hedefliyor. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile otobüs şoförü olmak isteyen adayların 19-29 Nisan tarihleri arasında EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanlığı'na başvurması istendi. Konuyla ilgili "(0312) 507 11 88" ya da "(0312) 507 11 12" telefon numarasından da ayrıntılı bilgi alınabilecek. EGO Genel Müdürlüğü'ne başvuracak kadın adaylarda aranacak özellikler ise şöyle:

"En az lise mezunu olmak, kanunda belirtilen otobüs sürücü belgesine (E ya da D sınıfı) sahip olmak, vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilmek, Karayolları Taşıma Yönetmeliği'ndeki kriterleri taşımak, sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ve muayenelerine dair yönetmeliğe uygun tam teşekküllü hastanelerden sürücü olmasına engel olmadığına dair sağlık raporu almak, SRC belgesine sahip olmak, ileri ve güvenli sürüş teknikleri konusunda bilgili olmak, güçlü iletişim becerilerine sahip olmak." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel