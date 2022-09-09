Ego'dan Toplu Taşıma Sefer ve Otobüs Sayılarına Kış Düzenlemesi

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçlarında kış tarifesine geçiyor. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlayacağı 12 Eylül Pazartesi itibarıyla araçların sefer sayıları artırılırken, vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için araçlarda da detaylı temizlik ve bakım onarım çalışması yapıldı.

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçlarında kış tarifesine geçiyor. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlayacağı 12 Eylül Pazartesi itibarıyla araçların sefer sayıları artırılırken, vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için araçlarda da detaylı temizlik ve bakım onarım çalışması yapıldı.

EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarında 12 Eylül Pazartesi günü 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle servis planlamasında kışlık program uygulamasına geçiyor.

TOPLU ULAŞIMDA SEFER SAYISI ARTIRILDI

EGO Genel Müdürlüğü, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin ulaşımda sıkıntılar yaşamaması için 12 Eylül Pazartesi gününden itibaren kışlık servis programına geçerek, sefer sayısını artıracak.

Kışlık çalışma programında; toplam bin 433 araç ile 345 hatta toplam 9 bin 38 sefer düzenlenecek. Ankara'da 2019 yılında 1304, 2020 yılında 1167, 2021 yılında 1275 araç hizmet verilirken, bu yıl 1433 toplu ulaşım aracı Başkentlilere hizmet verecek.

Otobüslerin güncel hareket saatleri ve güzergah bilgileri ve raylı sistemler (Ankaray ve Metro) kışlık servis saatleriyle ilgili bilgi almak isteyen Başkentliler, 11 Eylül Pazar gecesi saat 24.00'den itibaren EGO CEP'te uygulamasından ve EGO Genel Müdürlüğü sitesinden gerekli bilgiye ulaşabilecek.

"TOPLU ULAŞIMDA ÖNEMLİ YOL KAT ETTİK"

2013 yılından bu yana otobüs alınmayan ve ulaşımda büyük sıkıntılar yaşanan Ankara'ya 394 yeni otobüs alarak ulaşım filosunu genişlettiklerini belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, 12 Eylül Pazartesi itibariyle geçilecek olan kış çalışma programıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"EGO Genel Müdürlüğü olarak toplu taşıma hizmetlerine yönelik tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ankara'da en son 2013 yılında otobüs alımı yapılmış. 2013 yılında Ankara'nın nüfusu 5 milyon iken EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs sayısı 1941'di. 2019 yılına geldiğimizde ise Ankara'nın nüfusu 5 milyon 600 bin kişiye ulaşmış ancak otobüs sayısı 1547'ye düşmüştür. Ankara'da ulaşım sıkıntısının çözüme kavuşturulması amacıyla 394 tane yeni otobüs alımı gerçekleştirildi. Bu araçlardan 69 tanesinin filoya dahil olması ve ekonomik ömrünü tamamlamış olanların hurdaya ayrılması sonucunda Eylül 2022 itibarıyla filomuzdaki araç sayısı 1838'e yükseldi. 12 Eylül Pazartesi günü itibarıyla 345 hattımızda 1433 araçla, 9 bin 38 sefer verilecek şekilde kışlık çalışma programına geçiş yapılacak. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda 2019 yılında 1304, 2020 yılında 1167 ve 2021 yılında 1275 araçla servis planlanması yapılmış. Bugün ise 1433 araçla servis planlaması yapıyor olmamız önceki yıllara göre toplu taşımada önemli yol kat ettiğimizi gösteriyor. Araç alımlarının yanı sıra yeni sürücü personel istihdamı da sağlanarak, 2022-2023 kış dönemine hazırlıklarımız tamamlandı."

ANKARAY VE METRO'DA DA KIŞ DÖNEMİ TARİFELERİ UYGULANACAK

Kış çalışma dönemi öncesi yapılan çalışmaları yerinde incelemek için ekibi ile birlikte bakım atölyelerini gezen, metroda vatandaşlarla birlikte seyahat eden Alkaş, raylı sistemlerde uygulanacak olan kış çalışma dönemi ile ilgili de şu bilgileri verdi:

"Ankaray ve Metro işletmelerimizde de kış dönemi tarifeleri uygulanmaya başlanacak. Bu tarifelerle sefer sayıları artacak, daha kısa servis aralıkları ile hizmet verilecek. M1-M2-M3 hatlarında yaz döneminde hafta içi pik saatlerde 34 trenle 5 dakika servis aralığı ile hizmet verilirken, kış dönemi tarifesinde 40 trenle 4 dakika servis aralığı ile hizmet verilecek. M4 hattında yaz döneminde hafta içi pik saatlerde 6 trenle 6 dakika servis aralığı ile hizmet verirken kış dönemi tarifesinde 7 trenle 5 dakika servis aralığı ile hizmet verilecek."

Ankara Metrosu Batıkent-Sincan Hattı (M3) İstanbul Yolu ve Botanik İstasyonları arasında bulunan bölümünde gerçekleştirilen zemin düzeltme çalışmalarıyla ilgili ayrıntıları da paylaşan Alkaş, çalışma dönemlerinde vatandaşların mağdur olmaması için her türlü önlemleri aldıkları belirterek, "Çalışma sürecinde vatandaşlarımızın ulaşımda mağdur olmaması için her türlü önlem alındı. Batıkent ile Eryaman 1-2 istasyonları arasındaki hatta 55 körüklü araçla hizmet verildi. Bu süre zarfında anlayış ve desteğini esirgemeyen vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. 7/24 çalışma esasına göre, 3 vardiya olarak planlanan çalışma 10 Eylül olarak öngörülen bitirme tarihinden beş gün önce bitirilerek, olası kaza riski ortadan kaldırıldı ve bölgede hat güvenliği sağlandı" dedi.

EGO Genel Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim yılının başlamasından önce, hem otobüslerde hem de raylı sistemlerde günlük rutin olarak yapılan temizlik dışında detaylı temizlik yaparak vatandaşların ve öğrencilerin daha hijyenik ortamlarda seyahat yapmasını sağladı.

İNDİRİMLİ TARİFE DEVAM EDECEK

Özellikle çalışan vatandaşların ulaşım giderlerine destek olunması ve belli saatlerde oluşan trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla başlatılan indirimli tarife uygulaması kışlık programda da devam edecek.

Şehir içi ulaşımında sadece 06.00 ile 06.45 saatleri arasında uygulanan indirimli tarifeyle, EGO Genel Müdürlüğüne ait teleferik, otobüs ve raylı sistemler (Metro-ANKARAY) ile BAŞKENTRAY'da geçerli olacak tam ücret 6,50 TL yerine 4,50 TL olarak ücretlendirilecek.