Eğlence mekanında bıçaklı saldırı olayında bir kişi tutuklandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde iddiaya göre içeri alınmadıkları için eğlence mekanına bıçakla dalıp mekanın güvenlik görevlisi ve garsonu dahil 10 kişiyi yaralayan 3 şüpheliden biri sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Eğlence mekanında bıçaklı saldırı olayında bir kişi tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde iddiaya göre içeri alınmadıkları için eğlence mekanına bıçakla dalıp mekanın güvenlik görevlisi ve garsonu dahil 10 kişiyi yaralayan 3 şüpheliden biri sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Yat Limanı'nda bir eğlence mekanında 15 Mayıs gecesi yaşanan olayda V.T, F.G ve K.Ö iddiaya göre içeri alınmayınca önce çalışanlara sonra da eğlenmeye gelen vatandaşlara bıçakla saldırarak yaralamıştı. K.Ö. beraber içeri girmeye çalıştığı arkadaşları kendisini durdurmaya çalışan F.G ve B.G' yi de bıçakla yaralamış, sonrasında da emniyet güçleri tarafından yakalanmıştı.

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Marmaris Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Saldırı şüphelilerinden B.G. serbest bırakılırken, V.T. adli kontrol ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden K.Ö. ise mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Eğlence mekanına birlikte girmeye çalışan ve içeri alınmayınca güvenlik görevlisi İ.T. yi bıçaklayan daha sonra kendisi de K.Ö. tarafından bıçaklanan F.G.'nin halen hastanede tedavi gördüğü için mahkemeye çıkarılamadığı bilgisi edinildi.