Eğitime verilen ara uzadı Yerel Haberler Sivas, Tokat ve Yozgat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime Salı günü de 1 gün süreyle ara verildi. Sivas, Tokat ve Yozgat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime Salı günü de 1 gün süreyle ara verildi. Sivas, Yozgat ve Tokat'ta okullar sömestir tatilinin ardından yoğun kar yağışı nedeniyle bugün tatil edilmişti. Kar yağışının etkisini sürdürmesi üzerine Tokat, Yozgat ve Sivas'ta eğitim ve öğretime Salı günü de ara verildi. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Yozgat Sivas Tokat Yerel Haberler

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