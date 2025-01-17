Eğitime Destek Platformu 2025 Toplantısı Bayburt'ta Gerçekleşti

Eğitime Destek Platformu(EDEP) 2025 yılının ilk toplantısı İl Müftüsü ve EDEP İl Başkanı Bayram Danacı'nın başkanlığında, Bayburt Müftülüğünde yapıldı. Toplantıda, Bayburt'taki okullarda eğitim-öğretim kalitesinin daha üst seviyelere çıkarılması için istişarelerde bulunuldu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda, milli ve manevi değerler ışığında verilen eğitimin toplumların gelişmesinde, aydınlanmasında ve ilerlemesinde önemli yer tuttuğunu belirten Müftü Danacı, 4-6 Yaş Kur'an kurslarının önemine değindi. Bayburt'taki okullarda eğitim-öğretim kalitesinin daha üst seviyelere çıkarılması için başta Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere paydaş kurumlar ve STK'larla yapılacak ortak çalışmalar toplantıda görüşüldü.

Toplantıya EDEP İl Başkanı Bayram Danacı, Başkan Yardımcısı Ahmet Ertaç, müftü yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri, ve STK temsilcileri katıldı. - BAYBURT