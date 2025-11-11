Eğitimde Liyakat İhlali İddiası: Depremzede Öğrenci Statüsü ile Yerleştirme

(MANİSA) – Eğitim Gücü Sen Manisa Temsilcisi Zülfiye Özan, Muradiye Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü ve Eğitim Bir-Sen Yunusemre Temsilcisi S.B.'nin oğlunu "depremzede öğrenci" gibi göstererek Fatih Anadolu Lisesi'ne haksız şekilde naklettirdiğini iddia etti.

Eğitim Gücü Sen Manisa Temsilcisi Zülfiye Özan, Muradiye Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü ve aynı zamanda Eğitim Bir-Sen Yunusemre Temsilcisi S.B.'nin oğlunu "depremzede öğrenci" statüsünde göstererek nitelikli bir okul olan Fatih Anadolu Lisesi'ne haksız şekilde nakil ettirdiğini ileri sürdü.

Özan, söz konusu işlemin Yunusemre İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu'nun 20 Ağustos 2025 tarihli kararıyla yapıldığını belirterek açıklamasında şunları kaydetti:

"Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma sendikası olarak aldığımız bilgilere göre, Muradiye Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü ve aynı zamanda Eğitim Bir-Sen Yunusemre Temsilcisi S.B., oğlunu "depremzede öğrenci" gibi göstererek, nitelikli bir okul olan Fatih Anadolu Lisesi'ne haksız şekilde nakil ettirmiştir. Nakil işlemi eğitim çevrelerince öğrenildiğinde ise bahsi geçen öğrenci sessiz sedasız özel okula kaydettirilmiştir. Bu işlem, 20 Ağustos 2025 tarihinde Yunusemre İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu'nun kararıyla gerçekleştirildi.

İlgililere buradan sesleniyoruz! Bu durum açık biçimde kamu görevinde tarafsızlık, eşitlik ve liyakat ilkelerinin ihlali, ayrıca depremzede öğrenciler için tanınan özel hakların kötüye kullanılması anlamına gelmektedir. Eğitim Gücü Sen olarak Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Y.D., komisyon üyeleri ve S.B. hakkında, görevi kötüye kullanma, yalan beyan, kamu yetkisini kişisel çıkar için kullanma gerekçeleriyle resmi şikayette bulunduk. Bundan sonraki süreçte de atılan adımların takipçisi olacağız. Soruşturma sürecinde delillerin karartılmaması ve objektif bir inceleme yapılabilmesi için, İl Milli Eğitim Müfettişlerinin ivedilikle görevlendirilmesi gerekmektedir.

Bu olay yalnızca bir idari etik ihlali değil, eğitimde fırsat eşitliğine yapılan bir saldırıdır. Eğitimde adalet torpille değil, liyakatle sağlanır. Bunun yanında bu hukuksuz işlem adı geçen şahısların daha önce yaptıkları işlemlerle ilgili de şaibe ihtimali ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle biz sendika olarak bundan önce yapılan işlemlerde de kapsamlı bir araştırma yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Sürecin takipçisi olacağımızı ve hiçbir hukuksuzluğa sessiz kalmayacağımızı bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz."