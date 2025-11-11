Haberler

Eğitimde Liyakat İhlali İddiası: Depremzede Öğrenci Statüsü ile Yerleştirme

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğitim Gücü Sen Manisa Temsilcisi Zülfiye Özan, Muradiye Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü S.B.'nin oğlunu 'depremzede öğrenci' göstererek Fatih Anadolu Lisesi'ne haksız naklini iddia etti. Eğitimde fırsat eşitliğinin ihlal edildiği savunuluyor.

(MANİSA) – Eğitim Gücü Sen Manisa Temsilcisi Zülfiye Özan, Muradiye Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü ve Eğitim Bir-Sen Yunusemre Temsilcisi S.B.'nin oğlunu "depremzede öğrenci" gibi göstererek Fatih Anadolu Lisesi'ne haksız şekilde naklettirdiğini iddia etti.

Eğitim Gücü Sen Manisa Temsilcisi Zülfiye Özan, Muradiye Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü ve aynı zamanda Eğitim Bir-Sen Yunusemre Temsilcisi S.B.'nin oğlunu "depremzede öğrenci" statüsünde göstererek nitelikli bir okul olan Fatih Anadolu Lisesi'ne haksız şekilde nakil ettirdiğini ileri sürdü.

Özan, söz konusu işlemin Yunusemre İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu'nun 20 Ağustos 2025 tarihli kararıyla yapıldığını belirterek açıklamasında şunları kaydetti:

"Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma sendikası olarak aldığımız bilgilere göre, Muradiye Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü ve aynı zamanda Eğitim Bir-Sen Yunusemre Temsilcisi S.B., oğlunu "depremzede öğrenci" gibi göstererek, nitelikli bir okul olan Fatih Anadolu Lisesi'ne haksız şekilde nakil ettirmiştir. Nakil işlemi eğitim çevrelerince öğrenildiğinde ise bahsi geçen öğrenci sessiz sedasız özel okula kaydettirilmiştir. Bu işlem, 20 Ağustos 2025 tarihinde Yunusemre İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu'nun kararıyla gerçekleştirildi.

İlgililere buradan sesleniyoruz! Bu durum açık biçimde kamu görevinde tarafsızlık, eşitlik ve liyakat ilkelerinin ihlali, ayrıca depremzede öğrenciler için tanınan özel hakların kötüye kullanılması anlamına gelmektedir. Eğitim Gücü Sen olarak Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Y.D., komisyon üyeleri ve S.B. hakkında, görevi kötüye kullanma, yalan beyan, kamu yetkisini kişisel çıkar için kullanma gerekçeleriyle resmi şikayette bulunduk. Bundan sonraki süreçte de atılan adımların takipçisi olacağız. Soruşturma sürecinde delillerin karartılmaması ve objektif bir inceleme yapılabilmesi için, İl Milli Eğitim Müfettişlerinin ivedilikle görevlendirilmesi gerekmektedir.

Bu olay yalnızca bir idari etik ihlali değil, eğitimde fırsat eşitliğine yapılan bir saldırıdır. Eğitimde adalet torpille değil, liyakatle sağlanır. Bunun yanında bu hukuksuz işlem adı geçen şahısların daha önce yaptıkları işlemlerle ilgili de şaibe ihtimali ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle biz sendika olarak bundan önce yapılan işlemlerde de kapsamlı bir araştırma yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Sürecin takipçisi olacağımızı ve hiçbir hukuksuzluğa sessiz kalmayacağımızı bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'de 2 sakatlık birden

Real Madrid'e iki kötü haber birden
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Real Madrid'de 2 sakatlık birden

Real Madrid'e iki kötü haber birden
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama

Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Kan donduran olay! Otomobiline binecekken kurşun yağdırdılar

Kan donduran olay! Otomobiline binecekken kurşun yağmuruna tutuldu
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.