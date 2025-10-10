Eğitimde Liyakat Çağrısı: Yönetici Atamaları Sınav Başarısına Göre Olmalı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, " Milli Eğitim Bakanlığı'nda tüm yönetici atamaları yazılı sınav başarısına göre belirlenmelidir. Keyfiyete ve iltimasa kullanışlı bir zemin hazırlayan mülakat garabeti kökten tedavülden kaldırılmalıdır" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Milli Eğitim Bakanlığı yönetici atama sisteminin liyakat temelli ve sınav başarısını esas alınan bir sistem olması gerektiğini vurgulayarak, ilk defa yönetici olacak adayların yazılı sınav başarısından sonra akademide eğitime alınarak desteklenmesi gerektiğini bildirdi. Türkiye Yüzyılı'nın eşiğine gelinen zamanda hala 'ehliyetli okul yöneticisi atayamama' ayıbından kurumların kurtarılmasının vaktinin geldiğini söyleyen Geylan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Eğitim Bakanlığı yönetici atama sisteminin değişeceğine dair haberler basında yer almaya başladı. Sendika olarak süreci yakinen takip ediyoruz. Öncelikle şunu açık olarak ifade ediyoruz ki liyakat temelli ve sınav başarısını esas alan bir sistem olmazsa olmazımızdır. Yine 'aynı tas aynı hamamı' göreceksek, bırakın müesses nizam devam etsin. MEB'de tüm yönetici atamaları yazılı sınav başarısına göre belirlenmelidir. Keyfiyete ve iltimasa kullanışlı bir zemin hazırlayan mülakat garabeti kökten tedavülden kaldırılmalıdır."

"Özellikle proje okulu yöneticileri sisteme mutlaka dahil edilmelidir"

İlk defa yönetici olacak adayların yazılı sınav başarısından sonra akademide eğitime alınarak desteklenmeleri gerektiğini belirten Geylan, "Bu süreçte özellikle proje okulu yöneticileri sisteme mutlaka dahil edilmelidir. 'Kafama ve keyfime göre yönetici atarım projesine' dönüşmüş olan proje okullarımız birtakım yapıların tahakkümünden kurtarılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı yönetimi ve Sayın Bakan Yusuf Tekin, akademik başarısı en yüksek öğrencilerimizin okuduğu bu güzide okullarımızın birileri tarafından babasının mirası gibi hoyratça kullanılmasına artık dur demelidir. Türkiye Yüzyılı'nın eşiğine geldiğimiz şu zamanda hala 'ehliyetli okul yöneticisi atayamama' ayıbından kurumlarımızı kurtarmanın vakti çoktan gelip geçmiştir 'Emaneti ehline veriniz' ilahi emri, öncelikle kamu yönetimi için bir vebaldir" ifadelerini kullandı. - ANKARA