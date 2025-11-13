Eğitimde Çarpıklıklara Dikkat Çekildi: 500 Bin Çocuk İşçi

Haber: Mehmet Özden

(DENİZLİ) - Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Adı 'zorunlu eğitim' ama okullaşma oranı ilköğretimde yüzde 95-93'lerdeyken, ortaöğretimde yüzde 85'lere düşüyor. 500 bin çocuk MESEM'de, yani çocuk işçi olarak çalışıyor. Bir yılda en az 10 çocuk yaşamını yitirdi. Ama bu çocukların hiçbiri, bu sistemi kuranların çocukları değil" dedi.

Eğitim-İş Denizli 1 ve 2 No'lu Şubeleri tarafından "Cumhuriyet, Eğitim ve Gelecek" konulu panel düzenlendi. Denizli Kongre Merkezi Özay Gönlüm Salonu'ndaki panele Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Tarihçi-Yazar Sinan Meydan katıldı.

Cumhuriyet'in eğitim politikaları, günümüz eğitim sisteminin sorunları ve geleceğe dair beklentilerin ele alındığı organizasyonda önemli açıklamalarda bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, eğitimdeki çarpıklıklara dikkati çekti. Özbay konuşmasında şunları söyledi:

"Bir imam hatip okulunda 10. ve 12. sınıfta öğrencisi yok. 9. ve 11. sınıflarda da toplamda 20 öğrenci ancak var. Hemen yanındaki diğer okulda ise sınıflar 30-40 kişi. Bu tamamen ideolojik bir tercih. Orada laboratuvar bile var ama öğrenci yok. Eğitim aracılığıyla geri dönüşüm sağlamaya çalışan bir sistem kurulmuş durumda. Kendi çocuklarını göndermedikleri okullara, halkın çocuklarını mecburi istikamet olarak yönlendiriyorlar. Burası benim doyduğum yer, büyük ailem diyorum ama doğduğum yer Giresun'da bir spor lisesi var, spor salonu yok. Sadece tabela var. AKP için bu çok basit; tabela var ama içi bomboş.

Bu yılın verilerini paylaşayım; 611 bin 612 çocuk okul dışında kaldı. Adı 'zorunlu eğitim' ama okullaşma oranı ilköğretimde yüzde 95-93'lerdeyken, ortaöğretimde yüzde 85'lere düşüyor. 500 bin çocuk MESEM'de, yani çocuk işçi olarak çalışıyor. Bir yılda en az 10 çocuk yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz günlerde bir akademisyen arkadaşımızla yaptığımız görüşmede, araştırmasında yer alan 600 çocuktan 387'sinin çalışırken kaza geçirdiğini öğrendim. Ama bu çocukların hiçbiri, bu sistemi kuranların çocukları değil."

Tarihçi-yazar Sinan Meydan da Cumhuriyet tarihi üzerine söyleşi yaptı ve kitaplarını imzaladı.