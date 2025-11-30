Haberler

Eğitimcilerin Talepleri TBMM'de Ele Alındı

Güncelleme:
Eğitim Gücü Sen Van İl Başkanı Seda Aktaş ve heyeti, Van'daki eğitimcilerin sorunlarını iletmek amacıyla TBMM'de çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Geçim sıkıntıları ve atama süreçlerine yönelik talepler üzerinde duruldu.

(VAN) - Eğitim Gücü Sen Van İl Başkanı Seda Aktaş ve beraberindeki heyet, Van'daki eğitimcilerin taleplerini iletmek amacıyla TBMM'de bir dizi görüşme yaptı.

Ziyaret kapsamında, AK Parti Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Ayşe Böhürler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile görüşmeler yapıldı.

TBMM'deki temaslara ilişkin açıklama yapan Aktaş, "Van özelinde eğitimcilerin taleplerini, kurumlarımızın ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını, ayrıca eğitim adına çözülmesi aciliyet taşıyan sorunları gündeme getirdik. Öncelikli olarak öğretmenlerimizin yaşadığı geçim sıkıntısı, norm kadro sorunları, alan değişikliği talepleri ile atama ve tayin süreçlerindeki talepler gibi konuları ele aldık. Van genelindeki kurum, öğretmen ve öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Nazik kabulleri için tüm milletvekillerine teşekkür ederiz" dedi.

Aktaş, Eğitim Gücü Sendikası olarak eğitimcilerin sesi olmaya devam edeceklerini, ilerleyen günlerde de kuracakları yeni temaslarla sorunların takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
