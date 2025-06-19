Eğitimciler Taleplerini Sıraladı... Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Demirkol: Masa Başı Oyunlarıyla Çalınan Haklarımızın Takipçisiyiz

(ESKİŞEHİR) - Eğitim Sen Eskişehir Şubesinin basın açıklamasında eğitimciler taleplerini sıraladı ve kamu çalışanları ile emeklileri ilgilendiren 8. Toplu sözleşme süreci ile hakkında değerlendirme yaptı. Kamu çalışanlarının geçinemediğini ve ek iş yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen Demirkol, yılda iki kez ikramiye, kira yardımı ve emekliliğe yansıyan ücret artışı istedi.

Eğitim Sen Eskişehir Şubesi tarafından Hamamyolu Caddesi'nde kamu çalışanlarını ve emeklilerini ilgilendiren 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. toplu sözleşme süreci ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı yapan Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, kamu çalışanlarının geçinemediğini, ek iş yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Taleplerini de sıralayan Demirkol, yılda iki kez ikramiye, kira yardımı ve emekliliğe yansıyan ücret konularına dikkat çekti.

"Mesleğimiz tarihsel itibar kaybı yaşamaktadır"

Özkan Demirkol açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim Sen olarak, milyonlarca kamu emekçisini ve emeklilerimizi doğrudan ilgilendiren 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. toplu sözleşme süreci öncesinde bir kez daha haklarımızı ve emeğimizi savunmak için alanlardayız. Eğitim iş kolunda çalışan yüz binlerce emekçi, artan enflasyon, yoksulluk sınırının altında kalan maaşlar, güvencesiz istihdam biçimleri, liyakatsiz atamalar ve baskıcı yönetim anlayışları nedeniyle mesleki tükenmişliğe sürüklenmektedir. OECD ülkeleri arasında en düşük gelir seviyesine sahip eğitim ve bilim emekçileri olarak, mesleğimiz tarihsel itibar kaybı yaşamaktadır. Bir milyonu aşkın öğretmen, akademisyen, hizmetli, memur ve teknik personel borç batağında, ek iş yaparak yaşam mücadelesi verirken; iktidar, kamu emekçilerinin taleplerini mali disiplin kılıfıyla sınırlı bir alana sıkıştırmayı sürdürmektedir.

"Güvenceli çalışma hayatı istiyoruz"

Bugün burada bir kez daha ifade ediyoruz: Kamu emekçileri öncelikle insanca yaşayacak bir ücret, güvenceli bir çalışma hayatı, liyakatli atamalar ve demokratik, grevli bir toplu sözleşme hakkı istiyor! Eğitim Sen Eskişehir Şubesi olarak iş yerlerinde eğitim ve bilim emekçileri ile çalışmalar yürütüp anket düzenleyerek, emekçilerden gelen dönütler sonucunda önceliklerimizi ve taleplerimizi belirledik.

"Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmalı"

2026-2027 toplu sözleşme süreci başlarken taleplerimiz net, mücadelemiz kararlıdır. Emekçiler maaşlarına bağımsız araştırma kuruluşları tarafından tespit edilecek gerçek enflasyon oranı kadar ve refah payı ile birlikte taban aylığa seyyanen zam istemektedir. Tüm eğitim ve bilim emekçilerine yılda iki kez ikramiye ile eğitim öğretim yılı başında verilen eğitim ödeneği bir maaş tutarında tüm eğitim emekçilerine verilmeli, tüm ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalı, ek ders ücretleri yüzde 50 artırılmalı ve temel maaşa orantılı hale getirilmelidir. Vergide adalet sağlanarak az kazanandan az, çok kazanandan çok olmak üzere, emekçilerden kesilen vergi oranlarının yüzde 15 ile sabitlenmesi istenmektedir.

"Kamu emekçilerine aylık 7 bin 500 lira kira yardımı verilmeli"

Her kamu emekçisine aylık 7 bin 500 TL kira yardımı, bu yardımın büyükşehirlerde çalışan Kamu emekçilerine ise 10 bin TL olması talep edilmektedir. Tüm eğitim ve bilim emekçilerine 3600 ek göstergenin hemen verilerek, Hizmet sürelerine ve eğitim durumlarına göre 4200'e kadar kademeli olarak arttırılmasını istemektedir. Eğitim ve Bilim Emekçileri; eğitim emekçilerine ve öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesini ve uzak ilçe ve okullara ulaşım yardımı talep etmektedir. Eğitim ve bilim emekçileri, eğitimde ve yükseköğretimde sözleşmeli ve kadro dışı tüm çalışanlara ivedilikle kadro verilmesini istemektedir. Bilimsel özerklik ve ifade özgürlüğü kapsamında üniversite özerkliğinin anayasal güvence altına alınarak, akademisyenlere ve idari personele uygulanan soruşturma baskısı kaldırılmalı, KHK ile işten atılan eğitim ve bilim emekçileri bir an önce işlerine iade edilmelidir.

"Masa başı oyunlarıyla çalınan haklarımızın takipçisiyiz"

Kamu emekçileri mobbing yapan amirlere yönelik yaptırımların uygulanarak mobbing izleme kurullarının oluşturulmasını istemektedir. Öğretmen ve yönetici atamalarında mülakat uygulamasının kaldırılmasını ve tüm atamaların şeffaf olarak yapılmasını talep ediyoruz. Engelli eğitim bilim emekçileri için ulaşım ve bina erişimlerinin iyileştirilerek görevde yükselmelerde pozitif ayrımcılık yapılmasını istemekteyiz. Bu temel talepler doğrultusunda yıllardır göz ardı edilen, kapalı kapılar ardında pazarlıklarla buçuklu oranlarla anlaşmaların yapıldığı ve masa başı oyunlarıyla çalınan haklarımızın takipçisiyiz! Masada gerçek bir taraf olmanın yolu, grev hakkıyla donatılmış demokratik bir toplu sözleşme düzeninden geçmektedir. Bu yüzden grevli toplu sözleşme hakkı içeren bir yasanın hayata geçirilmesi için tüm sendikaları birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Bu nedenle taleplerimizin sadece sözde değil, fiilen karşılık bulması için mücadelemizi her alanda sürdüreceğimizi ilan ediyoruz."