Eğitimci Abdullah Samancı, sınavlara nasıl hazırlanılacağını anlattı

Eğitimci Abdullah Samancı, sınavlar yaklaşırken "Çocuklarınızı sınavlara nasıl hazırlarsınız?" konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de eğitim alan ortaokul ve lise öğrencileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da kış boyunca süren yoğun bir sınav hazırlık sürecinin içinde olduğunu ifade eden Eğitimci Abdullah Samancı, "Ortaokul öğrencileri liselere geçiş için, lise öğrencileri ise üniversiteye adım atabilmek için ter döküyor. Bu süreçte ailelerin ve öğrencilerin üzerindeki baskı, hem akademik hem de duygusal anlamda yoğunlaşabiliyor" dedi.

Olumlu iletişim kurun

Eğitimci Abdullah Samancı, ailelerin bu süreçte çocuklarını nasıl destekleyebileceği ve onların motivasyonunu nasıl artırabileceği konusunda şunları kaydetti; "Aile içi iletişim, çocukların akademik ve sosyal gelişiminde kritik bir role sahiptir. Özellikle sınav dönemlerinde ailelerin olumlu ve destekleyici bir dil kullanması gerekmektedir. Çocuğunuzla sınavlar hakkında konuşurken, ona olan inancınızı belirtin ve her durumda onu sevdiğinizi ve desteklediğinizi vurgulayın. Korkularını ifade etmesine olanak tanıyarak, duygularını sağlıklı bir şekilde yönetmesine yardımcı olun.

Gerçekçi hedefler belirleyin

Her öğrencinin öğrenme kapasitesi farklıdır. Çocuğunuzun yeteneklerini ve ilgi alanlarını göz önünde bulundurarak onunla birlikte gerçekçi hedefler koyun. Bu hedeflerin, onun kendini başarılı hissetmesine yardımcı olacak şekilde kişiselleştirilmiş olması önemlidir. Ayrıca, bu hedeflere ulaşma sürecinde karşılaşılabilecek zorluklar hakkında açıkça konuşarak, çocuğunuzun bu zorluklara karşı dayanıklılığını artırabilirsiniz.

Sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayın

Çalışma ortamının düzeni, öğrenme verimliliği üzerinde doğrudan etkilidir. Çocuğunuzun odasında çalışma masası düzenli, aydınlık ve sessiz olmalıdır. Gerekli tüm öğrenme materyalleri kolay erişilebilir bir yerde olmalı, böylece zaman kaybı yaşamadan ders çalışmaya odaklanabilir. Elektronik cihazların dikkat dağıtıcı etkisini en aza indirmek için belirli zamanlarda kullanımlarını sınırlandırabilirsiniz.

Stres yönetimi teknikleri öğretin

Sınav kaygısı, öğrencilerin en büyük engellerinden biridir. Çocuklarınıza sınav kaygısıyla başa çıkabilecekleri basit nefes teknikleri, meditasyon ya da yoga gibi rahatlama yöntemleri öğretin. Özellikle sınav öncesinde bu tekniklerin uygulanması, çocuğunuzun daha sakin ve odaklı olmasını sağlayabilir.

Başarıları kutlayın

Her küçük başarıyı, öğrenme sürecinin bir parçası olarak görün ve çocuğunuzun bu başarılarını kutlayın. Örneğin, bir deneme sınavından alınan yüksek puan veya bir konuyu tam olarak anlama gibi başarılar için övgüde bulunun. Bu, özgüvenlerini artıracak ve motivasyonlarını sürdürmelerine yardımcı olacaktır.

Planlı çalışma alışkanlığı edindirin

Çocuğunuzla birlikte, onun ders programına uygun bir çalışma takvimi oluşturun. Bu plan hem günlük hem de haftalık hedefler içermeli ve her ders için yeterli zaman ayrılmalıdır. Planın uygulanabilir ve esnek olmasına özen gösterin; böylece çocuğunuzun o günkü enerji seviyesine ve diğer faaliyetlerine göre ayarlamalar yapılabilir. Ayrıca, her çalışma oturumunun sonunda kısa değerlendirmeler yaparak, o gün ne kadar verimli olduğunu gözlemleyin ve gerektiğinde planı gözden geçirin.

Zihinsel ve fiziksel sağlık

Akademik başarının yanı sıra fiziksel ve zihinsel sağlığın da öncelikli olduğunu unutmayın. Dengeli bir diyet, yeterli uyku ve düzenli fiziksel aktivite, öğrenme kabiliyetini doğrudan etkiler. Çocuğunuzun sağlıklı alışkanlıklar edinmesini teşvik edin ve onu düzenli olarak dışarıda vakit geçirmeye motive edin. Bu, hem stres seviyesini azaltacak hem de genel iyi halini artıracaktır.

Başarı tanımını genişletin

Çocuğunuza, başarının yalnızca akademik notlarla sınırlı olmadığını anlatın. Sosyal beceriler, spor gibi alanlarda da gelişmeleri, onların kişisel ve profesyonel hayatlarında önemli rol oynayabilir. Çocuğunuzun ilgi duyduğu alanlarda onu desteklemek, özgüvenini artırır ve farklı yeteneklerini keşfetmesine olanak tanır.

Birlikte zaman geçirin

Sınav hazırlıkları sırasında çocuklar sıklıkla yalnız hissedebilir. Bu nedenle, onlarla kaliteli zaman geçirmeye çalışın. Birlikte kitap okuyabilir, film izleyebilir ya da yürüyüş yapabilirsiniz. Ailecek yapılan aktiviteler, çocuğunuzun stresten uzaklaşmasına ve zihinsel olarak rahatlamasına yardımcı olur."

Eğitimci Abdullah Samancı, sınavların yalnızca eğitim yolculuğunuzda bir adım ve her çocuğun başarısının farklı şekillerde ölçülebileceğini kaydeden Eğitimci Abdullah Samancı, "Çocuğunuzun her zaman yanında olduğunuzu ve onun bireysel yolculuğunu desteklediğinizi göstermek, onun motivasyonunu ve özgüvenini sürdürmesine büyük katkı sağlar. Aile olarak göstereceğiniz sabır ve anlayış, bu zorlu dönemde çocuğunuzun en büyük gücü olacaktır" diye konuştu. - ERZURUM