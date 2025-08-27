Eğitimci Demirhan Şengöz'ün Eşi Hayrünnisa Şengöz Vefat Etti

Erzurum eğitim camiasının önde gelen isimlerinden eğitimci Demirhan Şengöz'ün eşi Hayrünnisa Şengöz, vefat etti. Cenaze namazı yarın Narmanlı Camisi'nde kılınacak.

Erzurum eğitim camiasının kanaat önderlerinden, eğitimci Merhum Demirhan Şengöz'ün eşi Hayrünnisa Şengöz(Pirimoğlu) hakkın rahmetine kavuştu.

Atatürk Üniversitesi emekli personeli Arman Şengöz'ün annesi olan Hayrünnisa Şengöz yarın (Perşembe) Narmanlı Camisinde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazıyla Asri Mezarlıkta uğurlanacak.

Merhum Eğitimci Demirhan Şengöz 1967 - 1978 yılları arasında 12 Mart ilkokulu Müdürlüğü görevini yürütmüş, o dönemde 23 Temmuz ortaokulunun açılışında öncü olmuş, yüksek görgü ve bilgisiyle eğitim camiasında örnek eğitimci olarak özel bir saygınlık kazanmıştı. - ERZURUM

