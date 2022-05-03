Eğitim ve gelişim merkezinin inşası tüm hızıyla devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'de yaşayan gençler için projelendirdiği Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nin inşasına hız verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'de projelendirdiği Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nin inşasında sona doğru ilerliyor. Gebze bölgesinde yaşayan gençlerin eğitim ve sosyal alanda gelişimine katkı sağlayacak merkez, son yapılan imalatlarla iyice kendini gösterdi. Bu bağlamda yüklenici firma pencere doğrama montajını tamamlarken, diğer imalatların tamamlanması noktasında ise yoğun bir çalışma yürütüyor. Sosyal yaşama adapte olmakta zorlanan gençler, Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde uzman eğitmenlerin gözetiminde birçok farklı branşta eğitim alacak. Toplam kapalı alanı bin 564 metrekare olarak planlanan merkez, sağlık ve sosyal hizmetler dairesi başkanlığı bünyesindeki hizmet verecek. Yapı bodrum kat, zemin kat ve 1. kat olmak üzere 3 kattan oluşuyor. Bu doğrultuda bodrum katta sığınak ve teknik hacimler, zemin katta restoran, mutfak atölyesi, spor salonu, 6 adet atölye, danışma ve 3 adet idari ofis, birinci katta ise 3 adet teknoloji ve yazılım kodlama atölyesi, kütüphane, çamaşırhane, mescit ve şadırvan, 6 adet atölye, 2 adet idari ofis ve teras bulunacak. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel