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Eğitim ve Adalet İş Birliği Ağrı'da Destekleniyor

Eğitim ve Adalet İş Birliği Ağrı'da Destekleniyor
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Ağrı İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Seydibey, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i ziyaret ederek eğitim ve adalet sistemi üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette, eğitim projeleri ve hijyen malzemeleri sergisi hakkında bilgi verildi.

Ağrı İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Seydibey, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Seydibey ve Kökrek, eğitim ve adalet sistemi üzerine bir süre görüş alışverişinde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, ziyaret sırasında İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Seydibey'e, müdürlük binasında bulunan ve "Nuh'un Gemisi" şeklinde tasarlanan kütüphaneyi ve TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencilerinin Ağrı Dağı markasıyla ürettikleri hijyen malzemelerinin sergilendiği stantları gezdirerek, projeler hakkında bilgi verdi.

Ziyarette konuşan Seydibey, eğitimin toplumsal gelişimdeki önemine vurgu yaparak, "Eğitim, bir toplumun kalkınmasının temel yapı taşlarından biridir. Bu kapsamda Ağrı'da yapılan çalışmaları yakından takip ediyor ve takdirle karşılıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gösterdiği gayreti görmek bizleri mutlu ediyor. Sayın Kökrek ve ekibine bu konuda teşekkür ediyorum" dedi.

Kökrek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Seydibey'in ziyareti bizler için büyük bir onurdur. Eğitim ve adalet, toplumu şekillendiren iki önemli unsur. Bu tür ziyaretler, farklı kurumlar arasında iş birliğini artırarak şehrimizde daha güçlü bir sinerji oluşturuyor. Eğitimin önemine dikkat çeken sözleri ve destekleri için kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Görüşme sonrasında Seydibey, Kökrek'e gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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