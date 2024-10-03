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Eğitim Sendikalarından Öğretmenlik Kanunu Teklifine Protesto

Eğitim Sendikalarından Öğretmenlik Kanunu Teklifine Protesto
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Samsun'da eğitim sendikaları, TBMM gündemindeki Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni protesto etti. Sendikalar, teklifteki düzenlemelerin öğretmenleri güçlendirmek yerine zayıflatmayı amaçladığını belirtti.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- Samsun'da eğitim sendikaları, TBMM'nin gündeminde olan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni protesto etmek amacıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Kanun teklifi, öğretmenleri otoriteye uygun şekilde seçmeyi amaçlamaktadır. Bu anlayış, öğretmenleri güçlendirmeyi değil, tam tersine zayıflatmayı hedeflemektedir" denildi.

Samsun'da öğretmenevi önünde toplanan eğitim sendikaları Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni protesto etti. Toplanan kalabalık grup, öğretmenevinden Samsun Valiliği'ne kadar yürüyerek valilik önüne siyah çelenk bıraktı. Sendikalar adına basın açıklamasını okuyan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Nurbanu Tosun, şunları söyledi:

"Meslek kanunu tanımı yanıltıcıdır. Bu kanun teklifi, öğretmenlik mesleğini tanımlamıyor; bir meslek kanunu niteliği taşımıyor. Öğretmenliğin temel özellikleri, görev ve sorumluluklar, mesleki haklar, sosyal haklar, örgütlenme özgürlükleri gibi konular hiçbir şekilde kapsamda yer almıyor. Anayasa Mahkemesi kararları göz ardı edilmiştir. Daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümler yeniden düzenlenmeden teklifte yer alıyor. Özellikle aday öğretmenlik süreci, bu sefer hazırlık eğitimi adı altında güvencesiz bir hale getirilmiştir. Unvan ayrımı kabul edilemez. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları, görevde herhangi bir yetki farklılaştırması olmadan korunmuştur. Meslek kıdemi esas alınarak yapılan ücret düzenlemesi, tüm öğretmenlere unvan şartı aranmaksızın verilmelidir. Eğitim fakülteleri suçlanıyor. Kanun teklifine göre Milli Eğitim Bakanlığı başarılı, eğitim fakülteleri ise başarısız olarak gösterilmektedir. Bu gerçek dışı bir iddiadır ve öğretmen yetiştiren kurumların itibarını zedelemektedir. Öğretmenlik mesleğini güçlendirmiyor, aksine zayıflatıyor. Kanun teklifi, öğretmenleri otoriteye uygun şekilde seçmeyi amaçlamaktadır. Bu anlayış, öğretmenleri güçlendirmeyi değil, tam tersine zayıflatmayı hedeflemektedir. Mesleki güvence yok, güvencesiz istihdam var. Sözleşmeli, ücretli öğretmenlik gibi güvencesiz istihdam biçimleri bu kanun teklifiyle daha da yaygınlaştırılmakta, hazırlık eğitimi adı altında yeni bir güvencesizlik basamağı eklenmektedir.

Öğretmen yetiştirme sistemi sapmıştır. Kanun teklifi, öğretmen yetiştirme sürecinde ciddi bir sapma içeriyor. Öğretmenlik lisans eğitimi üzerine kısa süreli bir eğitimle mesleği kazanma öngörülüyor, bu da öğretmenliğin niteliğini düşürecektir."

Kaynak: ANKA / Yerel
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