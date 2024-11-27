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Eğitim-Sen, Norm Kadro Uygulamasına İtiraz Etti

Eğitim-Sen, Norm Kadro Uygulamasına İtiraz Etti
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Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, norm kadro uygulamaları nedeniyle öğretmenlere yapılan resen atamalara karşı çıktıklarını belirtti ve eğitim emekçilerinin mağduriyetinin giderilmesi çağrısında bulundu.

Haber:  Meltem Karakaş

(ESKİŞEHİR) - Norm kadro uygulaması nedeniyle öğretmenlerin resen atamalarla mağdur edildiğini söyleyen Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, "Haksız tespit edilen normlar ve bunun sonucunda resen atama tehdidi altında bırakılan eğitim emekçilerinin mağduriyeti engellensin" dedi.

Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, norm kadrolar nedeniyle öğretmenlere yönelik resen atamalar hakkında basın açıklaması yaptı.

Özkan Demirkol açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlimizde de norm kadro atama yönetmeliğine göre duyuru 1 Kasım 2024 tarihinde yapılmış, norm kadro belirleme aşamaları ve uygulanan yöntemlerle ilgili sendikamızın birçok kez itiraz etmesine rağmen bazı kararlar hayata geçirilmeye başlanmıştır. Öncelikle norm kadro belirlenirken yapılan ders birleştirmeleri ve okutulan derslerle ilgili görevlendirmeler konusunda keyfi uygulamaların olduğu tespit edilmiş bununla ilgili, ilgili birimlere itirazlarımızı bildirmiştik. Ancak gelinen noktada itirazlarımıza rağmen birçok eğitim emekçisi okutulan derslerle ilgili ve haksız görevlendirme yöntemleri ve hatta aylıksız izne ayrılarak norma düşme olaylarından sıyrılmaya çalışılmış bu durum da mağduriyetlerin daha da artmasına sebep olmuştur.

'Norm fazlası öğretmenler arasında haksızlıklar yaratılmış mıdır?'

Soruyoruz, tespit ettiğimiz hatalı uygulamalardan; seçmeli dersler diğer branşlara verilerek asıl okutması gereken branşlar norm fazlasına düşürülmüş müdür? Örneğin; sağlık dersi gibi dersler başka normlara açılmış mıdır? Son anda ilçe ve başka okullara görevlendirmeler yapılarak okutmak zorunda olduğu ders saatleri norma uydurularak kaç tane öğretmen ihtiyaç fazlası olmaktan çıkarılmıştır? Bu öğretmenlerin yerine de görevlendirmeler yapılarak norm fazlası öğretmenler arasında haksızlıklar yaratılmış mıdır?

'Norm çizelgeleri ve yapılan atamalarla ilgili itirazlar neden alınmamıştır?'

Yayınlanan kılavuza göre; 'Halen aylıksız izinde olanlardan 03 Şubat 2025 tarihi itibariyle göreve başlayacağını beyan edenler bu duyuru kapsamında norm kadro fazlası olarak tespit edilebilecek; öğretmenler başvuruda bulunabileceklerdir. 8. İlgi (c) Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince görevli ve aylıksız izinli olanlar bu duyuru kapsamında başvuruda bulunmayacaklardır' denilmektedir, bu durum kılavuz yayınlanmadan önce sızdırılarak norm fazlası durumundaki öğretmenler aylıksız izin almaları yönünde teşvik edilmiş midir? Bu durumda kaç öğretmen vardır?

Atama Daire Başkanı'yla yaptığımız görüşmede; 'ücretsiz izne ayrılmak norm resen atamadan muafiyet sağlamaz. Önce norm işlemleri yapılıp sonra ücretsiz izne ayırın' şeklinde talimat verdim sözü uygulanmış mıdır? 'MEB ile ilgili bakanlıklar arasında yapılan protokol nedeniyle ilçeye atanmış bir kişi ilçe içerisinde normal prosedüre tabi tutulacak. Ancak ilçe dışına resen atanmayacak. Bulunduğu okulun normuna dahil edilmeyecek. Hesaplamalarda dolayısıyla 3 normu olan bir okula bu nedenle gelmiş bir öğretmen kimseyi norm fazlası yapamayacak' şeklinde söylenen uygulama gözetilmiş midir?

'Haksızlığa uğrayan tüm eğitim emekçilerinin sonuna kadar yanındayız'

'İlçe içinde resen atamalar tamam ama ilde ilçeler arası resen atamada daha temkinli olun, hatta yapmamaya çalışın dedim' bilgisi yalan mıdır? Atama Daire Başkanı'yla il milli eğitimlerin bu konuda görüşmeleri olmuş mudur? Olduysa neden resen atama için ısrar edilmektedir? Eş, sağlık ve benzeri özür durumlarına göre atanan, haksız ders tespitleri nedeniyle ihtiyaç fazlası durumuna düşürülerek resen atama tehdidiyle huzursuz edilen ve resen atamalarla haksızlığa uğrayan eğitim emekçilerinin mağduriyetleri giderilmeli, Resen atama yoluyla kazanılmış haklarının ellerinden alınmasının önüne geçilmelidir. Eğitim Sen olarak diyoruz ki; Haksız tespit edilen normlar ve bunun sonucunda resen atama tehdidi altında bırakılan eğitim emekçilerinin mağduriyeti engellensin. Haksızlığa uğrayan üyemiz olsun veya olmasın tüm eğitim emekçilerinin sonuna kadar yanındayız, hukuki olarak açacakları davalarda her türlü desteği sunacağımızın bir kez daha bilinmesini istiyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
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