Eğitim-Sen'den ÇEDES Projesine Tepki

Eğitim-Sen Ordu Şubesi, ÇEDES projesi çerçevesinde 336 din görevlisinin okullarda 'manevi danışman' olarak görevlendirilmesine karşı çıkarak, bu uygulamanın eğitim sistemine yönelik planlı bir müdahale olduğunu belirtti.

Haber: Gençağa Karafazlı

(ORDU)- Eğitim-Sen Ordu Şubesi, ÇEDES projesi kapsamında 336 din görevlisinin "manevi danışman" adıyla görevlendirilmesine tepki gösterdi.

Eğitim-Sen Ordu Şubesi, ÇEDES projesi kapsamında 336 din görevlisinin "manevi danışman" adıyla görevlendirilmesine tepki gösterdi. Uygulama, "Eğitim sisteminin kalbine yönelmiş planlı bir müdahale" diye nitelendirildi.

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, ekonomik eşitsizlik, altyapı eksikliği ve okullaşma oranının düştüğü bir ortamda, pedagojik formasyonu olmayan din görevlilerinin okullara atanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Irmak, şunları söyledi:

"Eğitimi devletin üzerinde bir yük olarak görüyorlar. Mümkün olduğunca özel okul patronları okul açsınlar ve oralarda eğitim yapsınlar istiyorlar. Peki, yoksul halk çocukları ne olacak? Bu ülkenin her türlü yükünü çeken, askere giden, inşaatında çalışan, tarlada amelelik yapan bu ülkenin yoksul çocuklarının eğitim hakkı ne olacak? Bunu düşünen yok. O yüzden biz, hem piyasacı hem gerici hem de laik ve bilimsel anlayış karşıtı uygulamalar karşısında, dün olduğu gibi bugün de karşı olacağız. Bu mücadeleyi yükselteceğiz. Bu ülkeyi yobaza, gericiye teslim etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz. Bu eğitimin gericileştirilmesine ve dinselleştirilmesine karşı kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Ancak değerli Ordu'lular, bu sadece bir eğitim sendikasının yapacağı bir iş değil. Bu eğitimdeki çocuklar hepimizin çocukları, hepimizin geleceğiz. Biz, aydınlıkta giden bu yoldan ayrılmayacağız. Buna sapan bu iktidara da, onun Milli Eğitim Bakanı'na da asla bununla ilgili izin vermeyeceğiz. Bu, ilk kez Ordu'da yapılmıyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
