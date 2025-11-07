Haberler

Eğitim Sen'den 10 Kasım Tepkisi: Ara Tatil Kasıtlı Bir Davranış

Güncelleme:
Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün ara tatile alınmasına sert tepki gösterdi. Demirkol, bu durumun Atatürk'ün değerlerini gölgeleme amacını taşıdığını savundu.

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün ara tatile getirilmesine tepki gösterdi. Sendika binasında basın açıklaması yapan Demirkol, 10 Kasım'ın ara tatile getirilmesinin rastlantı olmadığını söyledi. Demirkol, amacın Atatürk'ün temsil ettiği laik, bilimsel ve bağımsızlıkçı eğitim mirasını gölgelemek olduğunu ifade etti.

"Ara tatili 10 Kasım'a denk getirenler, belleğimizi de tatile çıkarabileceklerini sanıyorlar" diyen Demirkol, "Yanılıyorlar! Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yummasının üzerinden 87 yıl geçti. Atatürk'ün ölümünden bu yana başta Filistin olmak üzere, dünyanın dört bir yanında yaşanan, öncelikle kadınlar ve çocuklar olmak üzere, milyonlarca insanın yaşam hakkını tehdit eden savaş, çatışma ve katliamlarda büyük acılar yaşanması, Atatürk'ün yıllar önce söylediği 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' sözünün ne kadar doğru ve anlamlı olduğunu göstermektedir" dedi.

"Ara tatile getirilmesi açıkça kasıttır"

10 Kasım'ın ara tatile getirilmesinin kasıtlı bir davranış olduğunu savunan Demirkol, "Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım, bu yıl "ara tatil" bahanesiyle okullarda öğrenciler için tören yapılamaz hale getirilmiştir. Bu rastlantı değildir! Eğitim politikalarını bilinçli biçimde tarihsel ve toplumsal değerlerden koparan anlayış, Atatürk'ün temsil ettiği laik, bilimsel ve bağımsızlıkçı eğitim mirasını gölgeleme çabasındadır. Bakanlığın düzenleme ile ilgili savunmalarında iş günü takvimi bahane edilmiştir. Ancak birinci dönem ara tatilinde esneklik yapmaktan kaçınan bakanlık 2. Dönem ara tatilini her yıl yapılan planlamaya uymayarak Nisan'ın ikinci haftasından Ramazan Bayramı nedeniyle denilerek üç hafta kaydırmakta sakınca görmemişler ve ara tatile kadar 37 iş günü olan süre ara tatilden sonra 66 gün olarak planlanmıştır. Bu açıkça bir kasıttır" diye konuştu.

"Tarihin karşısında sorumlu kılınacaklar"

Demirkol, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Toplumsal belleği zayıflatmaya, Cumhuriyet'in kurucu değerlerini unutturmaya dönük bu planlı uygulamaların farkındayız. "Ara tatil" adı altında 10 Kasım'ı görünmez kılmaya, Atatürk'ü unutturmaya çalışanlar unutmasınlar ki tarihin karşısında sorumlu kılınacaktır. İktidar eliyle eğitimde ve bilimde ırkçı-gerici politika ve uygulamaların arttırıldığı, çocuk ve kadın haklarının yoğun saldırı altında olduğu, eğitim kurumları başta olmak üzere toplumsal yaşamın bütün alanlarında baskıcı ve otoriter uygulamaların hayata geçirildiği, insanlığa ve bilime düşmanlığın zirve yaptığı günümüz koşullarında, hayatı boyunca aydınlanmadan ve bilimden yana tutumuyla bilinen Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 87. yılında saygıyla anıyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
