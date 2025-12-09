Eğitim Sen Artvin Şubesi'nden Mesem Uygulamasına Tepki : "Çocuk İşçiliğine ve İş Cinayetlerine Derhal Son Verilmeli"

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Eğitim Sen Artvin Şubesi, MESEM uygulamasını protesto etti. Şube Başkanı Köksal Gümüş, "Bugüne kadar MESEM'lere kayıtlı 17 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu ölümlerin doğrudan sorumlusudur" dedi.

Son günlerde gündemde yoğun şekilde tartışılan MESEM uygulamasına yönelik tepkiler büyüyor.

Eğitim Sen Artvin Şubesi Başkanı Köksal Gümüş, uygulamanın çocukları tehlikeli ve güvencesiz çalışma koşullarına sürüklediğini vuruguladı. Çocuk emeği sömürüsünün ve iş cinayetlerinin arttığını belirten ve MESEM'lere yönelik tepkilere yönelik baskıların son bulmasını isteyen Gümüş, "Çocuk emeğinin sömürüsüne, iş cinayetlerine ve bu sistemin yol açtığı ölümlere dikkat çekmek isteyen öğrenciler, sendikalar ve veliler polis şiddeti, gözaltılar ve tutuklamalarla karşı karşıya kalmaktadır. Türkiye'de çocuklar devlet destekli bir sömürü sisteminin kurbanı haline getirilmiştir" dedi.

"MESEM'ler çocuk işçi fabrikasına dönüştürüldü"

Gümüş, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişikliklerle MESEM'lerin "çocuk işçi fabrikası" haline geldiğini söyleyerek, çocukların düşük ücretlerle güvencesiz, denetimsiz ve tehlikeli işlerde çalıştırıldığını ifade etti.

"Bugüne kadar MESEM'lere kayıtlı olduğu tespit edilen 17 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiştir. Bu ölümler, can güvenliğini yok sayan ve sermayenin karını önceleyen anlayışın sonucudur. Milli Eğitim Bakanlığı bu ölümlerin doğrudan sorumlusudur" diye konuştu.

"Gerçekler baskıyla karartılamaz"

Çocukların okulda olmaları gereken yaşta üretim alanlarında hayatını kaybettiğini dile getiren Gümüş, şunları söyledi:

"Gerçekler baskı ve tutuklamalarla karartılamaz. Toplumun vicdanında açılan bu yara, susturulan seslerle değil, hesap vermekle kapanabilir. MESEM'lerdeki çocuk işçiliğine ve iş cinayetlerine derhal son verilmelidir. Haklı taleplerini dile getiren öğrencilere, velilere ve sendikalara yönelik şiddet, gözaltı ve tutuklamalara son verilmelidir."