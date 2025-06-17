Eğitim Müdürü'nün Lüks Makam Yenilemesi Tepkilere Neden Oldu

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Eğitim Müdürü'nün Lüks Makam Yenilemesi Tepkilere Neden Oldu
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Rize İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe'nin, Cumhurbaşkanlığı'nın tasarruf tedbirlerine rağmen makam odasını yenileyip özel dinlenme odası ve tuvalet yaptırması, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Akmeşe, yapılan işlemlerin Valilik ile koordine olduğunu savunarak, değişimin gerekliliğini belirtti.

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Cumhurbaşkanlığı'nın tasarruf tedbirlerine rağmen Rize İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, makam odasını yenileyip kendine özel dinlenme odası ve tuvalet yaptırdı. Müdür Akmeşe, yapılan işlemlerin Valiliğin bilgisi dahilinde olduğunu söyledi.

Rize İl Milli Eğitim Müdürü Akmeşe'nin, göreve başlamasının üzerinden henüz iki ay geçmeden makam odasını genişleterek kapsamlı bir yenileme çalışması yaptığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı'nın kamuda tasarruf çağrısına rağmen gerçekleştirilen bu yenileme işlemleri, tepkilere neden oldu.

Edinilen bilgilere göre Akmeşe, makam odasını büyüterek kendisine özel dinlenme odası, lavabo, tuvalet ve sadece kendisinin kullanacağı bir çay ocağı yaptırdı. Odaya ayrıca ışıklı sensörlü çağrı sistemi kuruldu. Sisteme göre mavi ışık yandığında basın danışmanı, yeşil ışık yandığında çay servisi yapan görevli, sarı ışık yandığında ise özel kalem müdürü odaya giriş yapıyor. Böylece herkesin doğrudan odaya girmesinin önüne geçildi. Makam odasında ayrıca sağlam durumda olan kapılar değiştirildi, asma tavan yaptırıldı ve daha öncekiler beğenilmediği için yeni duvar kağıtları döşendi.

Akmeşe'nin şube müdürlerinin odalarını da yenilettiği belirtildi. Bu kapsamda 4 yeni makam koltuk takımı alınırken, odalara soğutucu klima cihazları yerleştirildi. Kullanımdan kaldırılan eski masa ve koltuklar ise valilik binası içinde atıl duruma bırakıldı.

Akmeşe'nin kurumda yaptırdığı tüm işlerin "hızlı ihale" (doğrudan temin) yöntemiyle AK Parti Rize Merkez İlçe Başkanı Burak Ak'ın ağabeyi Mahmut Ak'a verildiği iddia edildi.

Akmeşe, konuya ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"Üst makamların ve valimizin bilgisi dahilindedir. Şimdi bir kere makam odasını yenilemek diye bir şey söz konusu değil. Makam odasını yenilemek baştan aşağı değişim gerektiren bir durumdur. Yani burada herhangi bir mobilyanın değişikliği söz konusu değil. Orada daha önceden odanın orijinalinde olmayan bir yapı yapılmış, önceden bir alçıpanla oda küçültülmüş. Bizim burada yaptığımız alçıpanı kaldırmak. Bu, makam odası yapmak demek değildir. Odaya aynı anda 25-30 kişi girebiliyor. Abdest almak, namaz kılmak ve tuvalet ihtiyacı gibi gereklilikler için bu düzenlemeler yapılmıştır. Yaptığımız işler ölçülü, gerekli ve lüzumludur."

Kaynak: ANKA / Yerel
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