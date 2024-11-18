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Eğitim İş: Mülakat Sistemi Torpil ve Adam Kayırmanın Kendisi

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Öğretmen atamalarında yapılan mülakatlara tepki gösteren Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Fadime Arslan, “Torpil ve adam kayırmanın diğer adı olan bu mülakat sisteminden derhal vazgeçilmelidir” dedi.

(ESKİŞEHİR) - Öğretmen atamalarında yapılan mülakatlara tepki gösteren Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Fadime Arslan, "Torpil ve adam kayırmanın diğer adı olan bu mülakat sisteminden derhal vazgeçilmelidir" dedi.

Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Fadime Arslan, düzenlediği basın toplantısında mülakatın kaldırılması gerektiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ısrarla mülakatın devam edeceğini söylediğini belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Şu anda atama bekleyen öğretmen sayısı 1 milyon. Mülakata başvuran öğretmen sayısı 60 bin. Ancak atanacağı söylenen öğretmen sayısı yalnızca 20 bin. Üstelik bu 20 bin öğretmenin belirleneceği tarih de oldukça dikkat çekici: 23 Kasım, yani Öğretmenler Günü'nden bir gün önce. Dört yıllık fakülteyi bitiriyorsunuz, ardından KPSS'ye giriyorsunuz. Bu yetmiyormuş gibi, bir de mülakata alınarak eleniyorsunuz. Seçim zamanında verilen vaatlere ne oldu? Mevcut hükümet mülakatı kaldıracağını söylemişti. Ancak bugün, o vaatlerin hepsi unutulmuş durumda. Üstelik Bakan, mülakatların devam edeceğini ısrarla dile getiriyor.

"Keyfiyete dayalı olarak yapılan değerlendirmeler"

Peki, mülakat sistemi nedir? Mülakat, 20 ilde 245 merkezde hiçbir objektif kritere dayanmadan oluşturulan komisyonlar tarafından yürütülen bir sistemdir. Tamamen keyfiyete dayalı olarak yapılan değerlendirmelerle, iyi bir öğretmen olup olmayacağınıza karar veriliyor. Yani, bu sistem torpil ve adam kayırmanın bir diğer adıdır. Bunun en açık örneği, Elazığ İl Başkanı'nın sözleridir. İl Başkanı, 'Elbette referans olarak isimler alacağız, bu gayet normal' diyerek, torpilin artık nasıl normalleştiğini açıkça gözler önüne sermiştir. İşte sözün bittiği yer burasıdır."

"Mülakat sistemi, maalesef adaletli bir şekilde işlemiyor"

Fadime Arslan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Mülakatlar sonucunda sıralaması değiştirilen bin 100 öğretmen için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Ne var ki bunda?' diyerek, durumun ciddiyetini küçümseyici bir tavır sergilemiştir. Bir öğretmen bile haksızlığa uğruyorsa bunu konuşmamız gerekirken, bin 100 öğretmenin sıralamasının değiştirilmesi karşısında böyle bir yaklaşım kabul edilemez. Bu, yine sözün bittiği noktadır. Mülakat sistemi, maalesef adaletli bir şekilde işlemiyor. Biz Eğitim-İş olarak, mülakatların derhal kaldırılmasını talep ediyoruz. Eğer bir anne, 'Çocuğumun eline ders çalışsın diye tablet verdim' diyerek ekranlarda ağlıyorsa, bir şehit çocuğu mülakatta elenip kahroluyorsa ya da mülakatta elendiği için bir öğretmen intihar ediyorsa, artık durup düşünmenin vakti gelmiştir. Eğitim-İş olarak uyarıyoruz: Torpil ve adam kayırmanın diğer adı olan bu mülakat sisteminden derhal vazgeçilmelidir."

Eğitim İş: Mülakat Sistemi Torpil ve Adam Kayırmanın Kendisi
Kaynak: ANKA / Yerel
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