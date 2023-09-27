Eğitim-İş, Rize Fındıklı'da Üyeleri Olan İmam Hatip Lisesi Yöneticileri Hakkında Soruşturma Başlatılmasını Protesto Etti: "İfade Özgürlüğü Hiçe...

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize'nin Fındıklı ilçesindeki TOBB İmam Hatip Lisesi Müdürü, Eğitim-İş Sendikası üyesi Yücel Yıldırımkaya hakkında sosyal medya paylaşımı, Müdür Başyardımcısı Bahar Aslan hakkında da afiş astığı iddiasıyla idari soruşturma başlatıldı. Eğitim-İş, soruşturmayı protesto etti. Sendikanın Rize Şube Başkanı Hamza Kutay, "Öğretmenimizin hiçbir parti adı anmadan, memleket haline dair kişisel bir tespitinden ibaret olan bu paylaşıma, devlet memurunun tarafsızlığına gölge düşürme suçlaması yapılarak, aslında ifade özgürlüğü de hiçe sayılmıştır" dedi.

Rize'nin Fındıklı ilçesindeki TOBB İmam Hatip Lisesi Müdürü Yücel Yıldırımkaya ve Müdür Başyardımcısı Bahar Aslan hakkında, Fındıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kararı ile idari soruşturma başlatıldı.

Eğitim-İş üyesi Yıldırımkaya, sosyal medya paylaşımı üzerinden "tarafsızlığa gölge düşürmekle" suçlandı. Yine Eğitim-İş üyesi Bahar Aslan'ın ise Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde afiş astığı iddia edildi.

İki yöneticinin, haklarında soruşturma açıldığı için görevlerinden uzaklaştırılması da talep edildi.

Eğitim-İş Rize Şubesi, üyeleri hakkında soruşturma açılmasını protesto etti. Sendikanın Rize Şube Başkanı Hamza Kutay, şunları söyledi:

"HAKSIZ HUKUKSUZ CEZALARA KASITLI SORUŞTURMALARA KARŞI BURADAYIZ"

"Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'e laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne mesleğinin onuruna ve ettiği yemine bağlı, görevlerinin gereklerini eksizsiz yerine getirme gayretiyle, geleceğimiz olan çocuklarımızı yetiştirmek için var gücüyle çalışan TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yücel Yıldırımkaya ve Müdür Başyardımcısı Bahar Aslan'a haksız, hukuksuz, ceza vermek ve görevden almak için açılmış kasıtlı soruşturmalara dur demek ve sizleri de bu konuda bilgilendirmek için buradayız. Çok net yok öyle yağma diyoruz, baskılarınıza boyun eğmeyiz diyoruz öyle korkutularak teslim alınacak insanlar değiliz diyoruz. Bugün burada bu ülkenin aydınlanmasına cumhuriyetin devrimlerine Atatürk'ün emanetlerine evrensel hak ve özgürlüklere sahip çıkma sorumluluğuyla hareket eden eğitim emekçilerinin 140 bin üyesini temsilen, bu ülkede haksızlıklar karşısında susmayız korkularınıza korkutmalarınıza boyun eğmeyiz diyen milyonlarca insanın yüreğiyle inancıyla bu baskıya bu korku imparatorluğuna geçit yok demek için bugün buradayız. Karanlığı birleşe birleşe omuzlarımızı yan yana koyarak ve bunların o korkutma çabalarına korkmuyoruz teslim olmuyoruz diyerek birlikte mücadele edersek bu karanlığı yırtıp atar yerine aydınlığı getirilebiliriz.

"FAİLLERİ BİLİYORUZ BU BİR KUMPAS KUMPASI HAZIRLAYANLAR TETİKÇİ"

Vali ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle de görüştük Rize'ye yeni gelmişler bu soruşturmalar bundan önceki süreçte açılmış. Biz onlara şunu söyledik biz failleri çok net biliyoruz bu bir kumpas bu kumpası hazırlayanlarda tetikçi ama Banu Hoca, Bekir Hoca ve buradaki Fındıklılı ve buradaki haksızlıklar karşısında susmayanalar boynu dik anlı açık bu sokaklarda gezecek utanacak olanlar sizsiniz tarihte yargılanacak olan sizsiniz. İktidarın eğitim alanındaki gerici kadrolaşmayı had safhaya çıkarmak, aydın ve Atatürkçü eğitimcileri etkisizleştirmek için gözünü ne denli kararttığının, bu konuda hukuku nasıl arkadan dolandığının en güncel örneklerinden birini ifşa etmek için buradayız. Fındıklı TOBB İmam Hatip Lisesi, MEB için hak gasp etmenin, insan karalamanın, liyakat karşıtlığının sahnesi olmuştur. Aynı zamanda sendikamızın üyeleri olan Okul Müdürü Yücel Yıldırımkaya ve Müdür Başyardımcısı Bahar Aslan, gerici bir kumpas ile karşı karşıya bırakılmıştır. Bugün bu kumpası deşifre etmek ve cevabını vermek için buradayız. Önce Atatürkçü ve aydın kimliğiyle tanınan Müdür Başyardımcısı Bahar Aslan hakkında akıl almaz bir soruşturma açılmıştır. Öğretmenimiz, okulla ilgisi bulunmayan bir sokağa, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde iktidar çevrelerinin de davetler yolladığı bir kadın hakları platformunun afişini astığı iddiasıyla soruşturmaya tabi tutulmuştur.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ YOK SAYILARAK HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI"

Hiçbir siyasi parti logosu ve iması olmayan bir afişi, mesai saatleri ve mesai alanı dışında asmanın bir suç teşkil etmesi mümkün değilken bu iddia aydın bir eğitimciyi karalamak için bahane haline getirilmiştir. Görevlendirilen maarif müfettişleri tarafından 657 Sayılı DMK'nın 125. maddesi uyarınca 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklif edilerek savunması istenmiştir. Bu da yetmemiş, idari teklif de getirilerek bir anlamda ceza katmerlenmiş, müdür başyardımcılığı görevinden alınarak başka okula gönderilmesi istenmiştir. Bu haksızlığa karşı yaptığımız itirazlar neticesinde, dosya içeriğinin tamamen asılsız ve dayanaksız olduğu ortaya çıkmışsa da ceza iki basamak düşürülerek 'kınama' cezası verilmiştir. Üstelik cezanın düşürülmesine rağmen idari teklif kısmı boşlukta bırakılarak adeta bir caydırma kozu olarak elde tutulmuştur. Bahar Aslan öğretmenimiz bu haksızlıkla mücadele ederken, akıllara durgunluk veren bir soruşturma da bu kez Okul Müdürü Yücel Yıldırımkaya öğretmenimiz hakkında açılmıştır. Sendikamızın bir neferi olan Yıldırımkaya'nın sosyal medya hesabından, sadece arkadaşlarının göreceği şekilde yaptığı bir paylaşım, hafiyelik yapılarak soruşturma konusu yapılmıştır. Öğretmenimizin hiçbir parti adı anmadan, memleket haline dair kişisel bir tespitinden ibaret olan bu paylaşıma, devlet memurunun tarafsızlığına gölge düşürme suçlaması yapılarak, aslında ifade özgürlüğü de hiçe sayılmıştır. Yine Bahar Aslan'ın soruşturmasında olduğu gibi müfettişleri tarafından 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklif edilerek savunması istenmiş ve yine aynı şekilde idari teklif getirilerek müdürlüğünün alınarak başka okula gönderilmesi teklifi getirilmiştir.

"OKULLARDA AKP BAYRAĞI ASMAK ERDOĞAN'I ÖVMEK SUÇ DEĞİL"

Yani özetle durum şudur; Milli Eğitim Bakanlığı'na göre seçim zamanı okullarına AK Parti bayrakları asmak, makamlarında iktidarın gençlik örgütlerini ve sözde STK'larını ağırlayıp pozlar vermek onlarda sorun yok. Sosyal medyalarda Diyanet İşleri, Milli Eğitim Müdürleri AK Parti olunca Recep Tayyip Erdoğan olunca övgüler düzmekte hiç sorun yok. Örneğin 45 yavrumuzun cinsel istismarına dair yürütülen Ensar soruşturmasında adı geçen 3 kamu görevlisinden biri olan bir şahıs İl Milli Eğitim Müdürü olabiliyorken, yurttaşlık haklarını kullanan çağdaş eğitim emekçileri hak ettikleri makamlarını terk etmelidir. Sayısız istismar iddiasıyla gündeme gelmiş, dernek maskesi takmış tarikatlar eğitimde protokol ve ziyaret adı altında cirit atarken, kadın haklarını savunmak ya da memleketin haline dair dost sohbetinde iki çift laf etmek suç olmuştur. Biz bu kumpasın nedenlerini biliyoruz. Bu iki aydın üyemizde Bahar Aslan'da Yücel Yıldırımkaya da halkın gönlünde yer etmiştir siz bu yaptığınızla tarihin çöplüğünde utançla anılacaksınız.

"SİZ MİLLİ EĞİTİM VE CUMHURİYETİN RUHUNA UYGUN DEĞİLSİNİZ"

Bu durumu Vali beye ilettik İlçe Milli Eğitim Müdürü ve o gün Fındıklı'da kaymakamlık yapan kişi diyor ki 'imam hatiplerin ruhuna uygun değil' bence siz milli eğitimin ruhuna Cumhuriyetin ruhuna uygun değilsiniz. İmam Hatiplerin her okuldan farklı bir iklimi olduğunu açıkça söyleyenleri de onların bu iklimden kastettikleri gerici karanlığı da biliyoruz. Aydın eğitimcilerin yönettiği bir okulda gerici odakların istedikleri gibi faaliyet yürütemiyor olmaktan duyduğu rahatsızlığı da kumpası andıran soruşturmaların bu rahatsızlığa dayandığını da biliyoruz. Şimdi onlar da Eğitim-İş'i bilecekler. Başöğretmen'in eğitim neferlerinin baskılarla yılmayacağını görecekler. Eğitim- İş'in nasıl koca bir aile olduğunu ve gerici saldırılar söz konusu olduğunda nasıl kenetlendiğini görecek, bilecekler. İlan ediyoruz; hiçbir aydın eğitimciyi gericilerin ayak oyunlarına kurban etmeyeceğiz. Hakkımızı, haklarımızı her alanda, en kuvvetli şekilde savunacak, hep yaptığımız gibi ders vereceğiz çünkü biz öğretmenler el açmaz yalvarmaz diyen Fakir Baykurtların mirasını üsleniyoruz o nedenle bu ülke karanlıktan aydınlığa çıkana kadar sizin bütün gerici kumpaslarınıza dostlarla omuzdaşlık ederek bir ışık olarak karşılık vermeye devam edeceğiz."

"KADIN VE ÇOCUK DÜŞMANISINIZ"

Öğretmenlere destek veren CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Söylenecek her şey söylendi. Kadın haklarıyla ilgili eğer bir suç isnat ederseniz olsa olsa kadın düşmanı olursunuz. Eğer çocukları eğitine bir aydın öğretmene bir suç isnat ederseniz çocuk düşmanı olursunuz. Çocuk düşmanlarını da kadın düşmanlarını da indireceğiz Banu'nun yanındayız" dedi.