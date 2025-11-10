Eğitim-İş: Öğrencilerin Dini Etkinlikte Zehirlenmesi Ciddiyetle Ele Alınmalı

(KARABÜK) – Eğitim-İş Karabük Şube Başkanı Zeki Çelik, Esentepe Mahallesi'nde İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Gazze'ye yardım kermesinde yedikleri yemekten 28 öğrencinin zehirlenmesine değinirken, "Ortaokul öğrencileri neden bir dini kurumun etkinliğine götürülmüştür?" sorusunu yöneltti.

Çelik yaptığı açıklamada, zehirlenme olayının yalnızca bir gıda güvenliği ihlali olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

"Öğrencilerin yedikleri yemekten zehirlenmeleri; ne yazık ki bir kez daha 'iyi niyet' kisvesi altında yapılan organizasyonların denetimsizliğini ve kontrolsüzlüğünü gözler önüne sermiştir" ifadesini kullanan Çelik, hiçbir insani ya da dini gerekçenin, çocukların sağlığını tehlikeye atmayı meşrulaştıramayacağını belirtti.

Çelik, yardım etmenin insani bir görev olduğunu ancak bu tür etkinliklerde çocukların güvenliğinin her şeyden önce gelmesi gerektiğini ifade ederek, "Gerçek dayanışma, çocukların zarar gördüğü yerde değil; onların güvenle, bilinçle, vicdanla büyüyebildiği bir toplumda mümkündür" dedi.

Dini referanslı etkinliklerde çocukların araç olarak kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Devlet kurumları, müftülükler, milli eğitim müdürlükleri, okul idareleri 'yardım' adı altında çocukları kullanmak yerine kamusal sorumluluklarını hatırlamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Ortaokul öğrencileri neden bir dini kurumun etkinliğine götürülmüştür?"

Çelik, yetkililere şu soruları yöneltti:

"Ortaokul öğrencileri neden bir dini kurumun etkinliğine götürülmüştür? İl Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bu etkinlik için yazılı veya sözlü bir iletişim olmuş mudur? Okul idarelerine katılım için talimat verilmiş midir? Öğrencilerin etkinliğe katılımı için velilerden izin alınmış mıdır? Gıda güvenliği ve hijyen denetimi yapılmış mıdır?"

"Bu sorumsuzluğun hesabını kim verecektir?"

Çelik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idarelerinin öğrencilerin katıldığı tüm etkinliklerin güvenliğinden sorumlu olduğunu hatırlatarak, "Bu olayda açık bir ihmal vardır. Çocukların zarar görmesine yol açan bu sorumsuzluğun hesabını kim verecektir?" ifadelerini kullandı.

Konunun takipçisi olacaklarını belirten Çelik, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.