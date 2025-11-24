Eğitim-İş Edirne Şubesi'nden Öğretmenlere Destek

(EDİRNE) - Eğitim-İş Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar, "İnsanlık onuruna yaraşır bir ücret alıp, insanca yaşamak istiyoruz. Eğitim çalışanları arasında ayrımcılık yaratacak uygulamalara son verilmesi istiyoruz. Ücretli, sözleşmeli öğretmenliğe son verilmesini, kadrolu güvenceli atama yapılmasını istiyoruz" dedi.

Zobar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şube binasında düzenlediği basın toplantısında, öğretmenlerin gereken değeri görmediğini ifade etti.

Öğretmenlerin bugün geçinemedikleri, saygı görmedikleri, haklarını alamadıkları bir yaşamla karşı karşıya bırakıldığını belirten Zobar, "Bu tabloyu eğitimciler olarak kabul etmiyoruz ve asla etmeyeceğiz. Öğretmenlerin bu toplumun aydınlık yüzü olduğunu ve hiçbir baskının bu öğretmenleri yıldıramayacağını kararlılıkla göstereceğiz. Bu karanlıktan çıkış için bizim taleplerimiz var" dedi.

"Liyakatın esas alınmasını istiyoruz"

Zobar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlık onuruna yaraşır bir ücret alıp, insanca yaşamak istiyoruz. Eğitim çalışanları arasında ayrımcılık yaratacak uygulamalara son verilmesini istiyoruz. Ücretli, sözleşmeli öğretmenliğe son verilmesini, kadrolu, güvenceli atama yapılmasını istiyoruz. Öğretmen ve yönetici atamaları başta olmak üzere tüm atamalarda mülakatın kaldırılmasını, tüm kademelerde somut kriterler ile liyakatın esas alınmasını istiyoruz. Ek ders ücretlerimizin artırılmasını ve emekliliğe sayılmasını talep ediyoruz. Eğitim emekçilerinin köle değil, geleceğin mimarları olduğunun idrak edilmesini istiyoruz. Sadece öğrencilerimiz ve kendimiz için değil, ülkemizin geleceği için laik, bilimsel, adil ve kamusal eğitim istiyoruz. Eğitim kurumlarımızın personel ihtiyacının, hükümetin ekonomi ve eğitimde din eksenli politikaları ile değil, nesnel ve bilimsel kriterlerle belirlenmesini talep ediyoruz. Yeterli sayıda öğretmen ve yardımcı personel istihdam edilmesini istiyoruz. Öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçecek önlemler alınmasını talep ediyoruz. Her şeyden önemlisi meslek onurumuzu geri istiyoruz. Tüm eğitim emekçilerinin Öğretmenler Günü'nü kutluyor ve bugünü gerçek bir bayram olarak yaşamak için örgütlü mücadeleye çağırıyoruz."