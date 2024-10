Eğitim Gücü Sendikası Genel Başkanı Özat'tan "mülakat" açıklaması

Eğitim Gücü Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir eğitim sendikası genel başkanı olarak sesleniyorum, arz ediyorum; Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in öğretmen ilk ataması için size bahsettiği adil, objektif mülakat maalesef yapılamamıştır. Bakanlar Kurulu ve size, AK Parti yönetimine açıkladığı sistem uygulanamamıştır" dedi.

Eğitim Gücü Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, 2023 KPSS mülakat sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özat, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir eğitim sendikası genel başkanı olarak sesleniyorum, arz ediyorum; Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in öğretmen ilk ataması için size bahsettiği adil, objektif mülakat maalesef yapılamamıştır. Bakanlar Kurulu ve size, AK Parti yönetimine açıkladığı sistem uygulanamamıştır, objektiflik sağlanamamıştır. Komisyonlar arasında farklı puanlamalar olmuş, mağduriyet oluşturulmuştur. Mülakat puanları açıklanırken tepkileri azaltmak için sıralamaları dahi verememişlerdir. Türkiye genelinde komisyonlarla ilgili binlerce veri vardır elimizde. Bakanlıktan komisyon puanlarını da inceletebilirsiniz. Bir komisyon herkese 2 puan nasıl verir? Bir komisyon herkesin puanını nasıl yuvarlar? Bir komisyon herkese 5 puan nasıl verir? Bu komisyon arası farklar yüzünden binlerce hakeden öğretmen sıralamada gerilere düştü, kontenjan dışı kaldı. Sayın Bakan Yusuf Tekin; Cumhurbaşkanımızın 'Artık yapılmayacak' dediği mülakatı yaptınız, Cumhurbaşkanlığını, AK Parti yetkililerini ve kamuoyunu ikna için 'Adil yapılacak' dediniz, 'Önlemler aldık' dediniz. Biz sorduğumuzda bize de söylediniz aynı şeyleri ama mümkün olmayacağını ifade ettik. Komisyonlar arası oluşabilecek farklılıkları, ifade ettiğiniz mülakat şekli ile adil bir ölçme değerlendirmenin yapılamayacağını söyledik. Ülkemizde mülakatın sabıkalı olduğunu, bugüne kadar hiçbir mülakatın objektif yapılamadığını her mecradan defaatle haykırdık. Şu an sonuçları derlediğimizde, mülakatlarda ne adalet var ne de bir sağlıklı ölçme değerlendirme yapılmış. Komisyonun birisi herkese 2 puan, diğeri 4 puan vermiş, diğeri yuvarlama yapmış gitmiş. Şimdi size soruyorum Sayın Bakanım; mülakat öncesinde adil yapılacağını, önlemler alındığını televizyonlarda, telefonlarda ifade ettiniz. Şimdi konuşabiliyor musunuz? 'Mülakatlar adil bir şekilde, objektif ölçme değerlendirme yapılarak puanlanmıştır' diyebilecek misiniz? Bugün binlerce gencimiz, öğretmenimiz gözyaşları içinde haklarının yenilmesine ağlıyor, hayata küsmüş durumda. Kimileri Milli Eğitim Müdürlükleri, Bakanlık, makam, bürokrat kapılarında hakkını arıyor. Yazıktır, günahtır. Aylardır her gün eziyet çekti bu çocuklar. Gün geldi kontenjan, gün geldi mülakat ama her gün bir şeylerle mücadele ettiler. Şimdi ise yıllarca verdikleri emekler sizin mülakat uygulamanızla heba oluyor. Birçok gencimiz perişan halde. Bu haksızlığa son verilmelidir. Eğitim Gücü Sendikası olarak talebimiz bu mülakat puanlarının iptal edilmesi ve KPSS puanlarıyla düzeltilmesidir" dedi. - ANKARA