Eğitim Gücü Sen: Van'daki Okul Koşulları Ciddi Sorunlarla Karşı Karşıya

(VAN) - Eğitim Gücü Sen Van İl Temsilcisi Seda Aktaş, il genelinde gerçekleştirdikleri okul ziyaretlerinde, birçok eğitim kurumunun ciddi eksiklerle ve sağlıksız koşullarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "İlgili tüm kurumları, sahadaki gerçek koşullara daha duyarlı ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz" dedi.

Eğitim Gücü Sen Van İl Temsilcisi Seda Aktaş, kentte eğitimde yaşanan sorunlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Aktaş, şunları kaydetti:

"Yıl boyunca birçok okul ziyaretinde bulunuyoruz. Eksiklikleri yerinde inceliyoruz. Ancak bazı manzaralar bizi derinden üzüyor. Tuşba ilçemizdeki 20 yıllık Canik Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde karşılaştığımız durum içler acısıydı. Okulda 20 yıldır çözülmemiş sorunlar mevcut. Yemekhanede fareler geziyor, bahçe duvarı olmayan okulda sokak hayvanları öğrencilerle iç içe. Burası, kış aylarında yırtıcı hayvanların dahi ulaşabildiği bir bölge."

Geçen günlerde Van'da bir okulda yaşanan saldırıda iki öğretmenin yaralandığını hatırlatan Aktaş, güvenlik eksikliklerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sınırları belli olmayan, herkesin rahatlıkla girip çıkabildiği bir okulda öğrenciler ve öğretmenler nasıl güvende olabilir? Farelerin dolaştığı bir yemekhanede çocuklar nasıl sağlıklı beslenebilir? Öğretmen ve öğrencilerimizin bu kadar sağlıksız koşullarda bulunmasını kabul etmiyoruz. Devletimizin, bakanlığımızın ve tüm yetkili kurumların ivedilikle harekete geçerek bu eksiklikleri gidermesini ve güvenli bir eğitim ortamı oluşturmasını bekliyoruz."

Yetkililere çağrıda bulunan Aktaş, "Bu kurumdaki her öğrenci, ülkemizin geleceğinin mimarıdır. Ancak bu koşullar altında bu gençlerden başarı beklemek neredeyse imkansız. İlgili tüm kurumları, sahadaki gerçek koşullara daha duyarlı ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz" dedi.