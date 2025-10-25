Eğitim Gücü Sen Kayseri Şubesi'nin 1. Olağan Genel Kurulu, yapıldı. Genel kurulda konuşan Sendika Genel Başkanı Oğuz Özat; "Siyaseti kesinlikle reddediyoruz. Bizim tek gündemimiz eğitim çalışanlarının haklarını savunmak, onların sesi olmak ve bu mücadeleyi en ön safta yürütmektir" dedi.

Kentte bulunan bir otelde gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Kayseri Şube Başkanı Ömer Abacı; 2 yıl önce bir temsilcilik olarak yola çıktıklarını hatırlatarak, bugün 550 üyeye ulaşarak şube olma yeter sayısını fazlasıyla aşmış bir teşkilat haline geldiklerini belirtti. Bu başarının, üyelerin inancı, emeği ve desteğiyle mümkün olduğunu vurgulayan Abacı; "Genel Başkanımız Oğuz Özat'ın vizyonu bize sendikacılığın temel amacının eğitim çalışanlarımızın haklarını korumak, güçlendirmek ve geliştirmek olduğunu gösterdi. Biz de bu anlayışla sahada yer aldık, okullarda üyelerimizle buluştuk, onların sesine kulak verdik" dedi. Yeni dönemde hedeflerinin sadece büyümek değil, aynı zamanda örnek gösterilen ve güven veren bir sendika olmak olduğunu ifade eden Abacı; "Bu yolda ailemizi doğru adımlarla büyüterek 1000 üye hedefine ulaşmayı bir hayal değil, yakın bir gelecek olarak görüyoruz. Biz, konfor alanına sıkışan bir sendikacılığı reddediyoruz. Eğitim çalışanlarımızın hak ve çıkarlarını her şartta en üst düzeye taşımak için var gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu.

Sendika Genel Başkanı Oğuz Özat ise konuşmada sendikanın kuruluşunun üzerinden geçen 4 yılın ardından ulaşılan 18 bin üye sayısının, eğitim çalışanlarının sendikaya duyduğu güvenin en somut göstergesi olduğunu ifade etti. Eğitim Gücü Sen'in hiçbir siyasi yapının arka bahçesi olmadığını vurgulayan Özat; sendikanın temel amacının eğitim çalışanlarının haklarını savunmak olduğunu belirtti. "Siyaseti kesinlikle reddediyoruz. Bizim tek gündemimiz eğitim çalışanlarının haklarını savunmak, onların sesi olmak ve bu mücadeleyi en ön safta yürütmektir" diyen Özat; teşkilatın Türkiye genelinde büyümeye devam edeceğini ve yarınlara yetkili sendika olarak girmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Konuşmasında sendikanın ilkeleri ve duruşuna da dikkat çeken Özat; "Bizler, çıkar ilişkilerine dayalı sendikacılığı reddediyoruz. Eğitim Gücü Sen, hiçbir siyasi partinin gölgesinde hareket etmeyen, yalnızca eğitim çalışanlarının haklarını önceleyen bir sendikadır. Bu duruşumuz, bize olan güveni her geçen gün artırıyor. Bugün 18 bin üyeye ulaşmışsak, bu duruşumuz sayesindedir" ifadelerini kullandı. Genel Başkan Özat; sahadaki etkinliğine de değinerek, "Biz sadece masa başında değil, sahada, okullarda, öğretmen odalarında varız. Üyelerimizin sorunlarını dinliyor, çözüm yolları üretiyoruz. Eğitim çalışanlarının sesi olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu sendika, üyelerinin sendikasıdır. Her bir üyemiz, bu yapının temel taşıdır" dedi.

Konuşmasının sonunda Kayseri Şubesi'nin başarısına özel olarak değinen Oğuz Özat; Şube Başkanı Ömer Abacı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. Mevcut İl Başkanı Ömer Abacı'nın tek liste ile girdiği genel kurula Genel Başkan Oğuz Özat, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri delegeleri, şube yönetimi, eğitim ve bilim camiasından davetliler katıldı. - KAYSERİ