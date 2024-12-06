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Eğitim Gücü Sen, Eğitim Çalışanları İçin Eylem Planı Duyurdu

Eğitim Gücü Sen, Eğitim Çalışanları İçin Eylem Planı Duyurdu
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Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, eğitim çalışanlarının maaşlarının iyileştirilmesi ve sosyal haklarının artırılması için miting ve iş bırakma eylemleri düzenleyeceklerini açıkladı. Ocak ayında Türkiye genelinde iki gün sürecek iş bırakma eylemleriyle hak taleplerini dile getirecekler.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası ( Eğitim Gücü Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat, eğitim çalışanlarının maaşlarının iyileştirilmesi ve sosyal haklarının artırılması için yetkili sendikaya miting ve iş bırakma çağrısında bulundu. Özat, "Eylemsizlik ve çözüm üretmeme durumunda Eğitim Gücü Sen olarak tüm eğitim emekçilerini kapsayan bir dizi miting ve iş bırakma eylemi gerçekleştireceğimizi ilan ediyoruz. Ocak ayında başlayacak eylemlerle Türkiye genelinde iki gün sürecek iş bırakma eylemi gerçekleştirecek, basın açıklamaları yapacağız" dedi.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, yaptığı basın açıklamasında eğitim çalışanlarının haklarının savunulması, maaşlarının iyileştirilmesi ve çalışma koşullarının düzeltilmesi için Eğitim Gücü Sen olarak güçlü bir duruş sergilemeye devam ettiklerini belirtti. Özat, "Son dönemde eğitim çalışanlarının yaşadığı ekonomik zorluklar ve düşük maaşlar, toplumun her kesiminde olduğu gibi biz eğitim emekçilerini de derinden etkilemektedir. Üstelik bu sorun, ne yazık ki uzun süredir devam etmekte ve çözüm adına somut adımlar atılmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Özat, "Yetkili sendikanın Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın'ın 'Öğretmen ve memura tek çözüm refah payı eklenmesidir' şeklindeki açıklamasına rağmen bu önerinin pratikte bir karşılık bulmadığı açıkça ortadadır. Eğitim çalışanlarının maaşları, yaşam standartlarını iyileştirecek ve mesleki saygınlıklarını artıracak şekilde derhal gözden geçirilmelidir. Eğitim Gücü Sen olarak bizler bu konunun takipçisi olacağız ve tüm eğitim emekçilerinin haklarını savunmaya kararlıyız" dedi.

"Eğitim emekçilerini kapsayan bir dizi miting ve iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a da seslenen Özat, öğretmen maaşlarının derhal iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti. Özat, "Eğitim çalışanlarının sosyal refahlarının artırılması için somut adımlar atılmalıdır. Eğitim emekçilerinin haklarını savunmak adına güçlü bir eylem planı devreye sokulmalıdır. Eylemsizlik ve çözüm üretmeme durumunda Eğitim Gücü Sen olarak tüm eğitim emekçilerini kapsayan bir dizi miting ve iş bırakma eylemi gerçekleştireceğimizi ilan ediyoruz. Ocak ayında başlayacak eylemlerle Türkiye genelinde iki gün sürecek iş bırakma eylemi gerçekleştirecek, basın açıklamaları yapacağız. Bu eylemler, sadece maaş artışı talebini değil, aynı zamanda eğitim sisteminin daha adil ve sürdürülebilir bir şekilde yapılandırılmasını da amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Bu mücadele sadece bir maaş zammı talebinden ibaret değil"

Eğitim emekçilerinin ülkenin geleceğini inşa eden en değerli meslek gruplarından biri olduğunu belirten Özat, "Ancak, bu değerli meslek grubu uzun süredir hak ettiği saygınlık ve maaşı alamamaktadır. Eğitim Gücü Sen olarak öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının haklarının savunulması, maaşlarının iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için durmaksızın mücadele edeceğiz. Bizim için bu mücadele sadece bir maaş zammı talebinden ibaret değil; eğitim sistemimizin güçlendirilmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve tüm eğitim emekçilerinin hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşmasıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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