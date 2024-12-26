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Eğitim Gücü Sen, Balıkesir'deki Servis Kazası İçin Teftiş Kuruluna Başvurdu

Eğitim Gücü Sen, Balıkesir'deki Servis Kazası İçin Teftiş Kuruluna Başvurdu
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Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, Balıkesir'deki trajik okul servis kazasıyla ilgili olarak servis noktalarındaki suistimallerin araştırılması için Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kuruluna başvuruda bulunduklarını açıkladı. Kazada bazı öğrenci ölümleri ve yaralanmaları oldu.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası ( Eğitim Gücü Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat, Balıkesir'deki okul servis kazasıyla ilgili şartname ve ihale ile servis noktasında suistimaller olup olmadığının araştırılması için Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kuruluna başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Özat, Balıkesir'deki okul servis kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Balıkesir'de meydana gelen ve öğrencilerimizin de içinde bulunduğu servis kazasını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın böylesi trajik bir olayla karşı karşıya kalması hepimizi derinden yaralamıştır. Yaşanan üzücü trafik kazasına bir okul servis otobüsü karıştı ve birçok öğrenci hayatını kaybetti, pek çok öğrenci de yaralandı. İlk gelen bilgiler oldukça endişe verici olup, kazanın detayları hakkında bazı ciddi iddialar ortaya atılmıştır. İlgili servis otobüsünün kaçak olduğu ve şartnameye aykırı olarak iki farklı okulun öğrencilerini taşıdığı tespit edilmiştir. Bu nedenle hız yaptığı, okul servis yönetmeliği ve şartnameye uygun koltuk, kemer ve diğer güvenlik ekipmanlarının bulunmadığı belirlenmiştir. Bu eksiklikler maalesef bu kadar çok çocuk ölümüne ve yaralanmasına neden olmuştur. Ayrıca şoförün farklı bir kişi olduğu, plakanın ve otobüsün ihalede gösterilen araç olmadığı tespit edilmiştir. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile ilgili okul müdürlüğünün bu duruma göz yumduğu iddiaları tarafımıza ulaşmıştır. Teyitli bilgilerimiz mevcut olup, bu iddiaları il başkanlığımız araştırmaktadır. Mağdur öğrenci ailelerine bize ulaştıkları takdirde gerekli avukat ve hukuki destek sendikamız tarafından ücretsiz olarak verilecektir. Kazanın ilgili şartname ve ihale ile servis noktasında suistimaller olup olmadığının araştırılması için Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kuruluna başvuruda bulunduk. Vefat eden çocuklarımızın ailelerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan çocuklarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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