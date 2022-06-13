Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni coşkuyla gerçekleşti.

Mezuniyet törenine; ADÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter v. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler, aileleri ve konuklar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan mezuniyet töreninde, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin Türk Müziği eserlerinden örnekler sunmasının ardından Fakülte birincisi Yasemin Alcan konuşmasını gerçekleştirerek emeklerinden dolayı tüm öğretim üyeleri ve ailelere kendisi ve mezun arkadaşları adına teşekkür etti.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu, öğrencilere hayatlarının bundan sonraki döneminde çalışmaktan ve araştırarak doğruyu bulma çabasından vazgeçmemelerini tavsiye ederek, "Ulu önderimiz ve Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği akla ve bilime dayalı çağdaş uygarlık yolunda aydınlık yarınlar için daima emin adımlarla yürüyünüz. Sizlere fikri, irfanı, vicdanı hür nesiller yetiştirme yolunda başarılar diliyorum. Başvuru kaynağınız bilim, hayalleriniz gerçek, yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Eğitimin kalitesinin o ülkenin mevcut öğretmenlerinin kalitesiyle ölçüldüğünü belirten ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, "Öğretmen adaylarının günümüz öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilerin ötesinde, pedagojik açıdan donanımlı, teknoloji uygulamalarına hakim ve mesleki etik anlamında rol model bireyler olarak yetiştirilmeleri Fakültemiz açısından oldukça önemli" diye konuştu.

Mezun öğrencilerin eğitim alanında gerek öğretmen gerekse yetişmiş girişimciler olarak toplumda hak ettikleri yeri alacaklarına inandığını belirterek öğretmenlik mesleğinin öneminden bahseden Öksüz, "Benim sizden beklentim iyi insan, ahlaklı insan olmanız ve kendinizi yenilemeniz. Eğitim çocuğun ruhsal ve bedensel gelişimini ele alır. Sizler küçük bir kalbe, bir insanın yetiştirilişine ve insanlığın geleceğine dokunacaksınız. Bunun bilincinde olun istiyorum. Bir öğretmen bir nesil demektir. İnsanı yetiştirirken aynı zamanda toplumu ve ülkemizi de şekillendirdiğinizin bilincinde olun. Hepinizi tebrik ediyor, sizlere rehberlik eden kıymetli öğretim elemanlarımızı kutluyor, ailelerinizin gururunu paylaşıyor ve onları da canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fakülte birincisi Yasemin Alcan'ın yaş kütüğüne plaketini çakmasının ardından 2021-2022 Akademik Yılında Fakülte genelinde ilk üçe giren öğrenciler ile lisans programlarına göre dereceye giren öğrencilere ödül ve belgeleri verildi.

Mezun öğrencilere başarı belgelerinin verilmesinin ardından Öğretmen Marşı okundu ve Öğretmen Yemini edildi. Mezuniyet töreni, öğrencilerin keplerini atmaları ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel