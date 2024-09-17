Üye Girişi
Haberler

Eğitim Dönemi Başladı, Ayakkabı Tamircilerinin İşi Artış Gösterdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İncirliova'da 71 yaşındaki ayakkabı tamircisi Ferhat Yıldızer, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte işlerinde belirgin bir artış olduğunu ifade etti. Velilerin eski çanta ve ayakkabılarını tamir ettirme tercihleri, esnaf için yeni bir hareketlilik yarattı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde uzun yıllardır ayakkabı tamirciliği yapan 71 yaşındaki usta Ferhat Yıldızer, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte işlerinde belirgin bir artış yaşadığını ifade etti. Eğitim döneminin başlamasıyla birlikte, özellikle ayakkabı ve çanta tamirine olan talebin arttığını belirten Yıldızer, velilerin genellikle tamir işlerini tercih ettiğini söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da yeni eğitim dönemi başlarken, çanta ve ayakkabı tamiri yapan esnafta da okul sezonu hareketliliği başladı. Veliler, çocuklarının eşyalarını uzun ömürlü kullanma isteğiyle eski çantalarını ve ayakkabılarını tamir ettirirken, 50 yıllık tecrübesiyle bölge halkına hizmet etmeye devam eden ayakkabı tamir ustası Ferhat Yıldızer eğitim sezonunun başlamasıyla işlerinde gözle görülür bir yoğunluk yaşadığını kaydetti. Bu artışın kendisini memnun ettiğini belirten Yıldızer, "Bu dönemde, velilerin yüksek fiyatlar nedeniyle genellikle eski eşyalarını tamir ettirmeyi tercih ettiğini görüyoruz. İnsanlar eski eşyalarını tamir ettirerek tasarruf sağlıyor. Bu durum da bizim işlerimizi artırıyor. Çok şükür, bugünlerde normalin üzerinde bir yoğunluğumuz var" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eğitim Öğretim Yılı Yerel Haberler İncirliova Ekonomi Yerel Yaşam

Mehmet Şimşek: Hakkımdaki istifa iddiaları sonrası Türkiye'den muazzam bir para çıkışı oldu

Şimşek'ten istifa iddiaları için gündem yaratacak açıklama

 Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış

Otopside tespit edilen detay Türkiye'yi ayağa kaldıracak

 Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi 'Katil, Nevzat' kararı almış

Sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi "katil" olarak onu seçmiş
Sıla bebeğe cinsel istismar olayında flaş gelişme, annesi 2 ay önce bu suçtan tahliye olmuş

Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı gerçek! 2 ay önce cezaevinden tahliye olmuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrem Sak'ın babası öldü mü? İrem Sak'ın babasının hastalığı neydi? ÇANAKKALE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Ayvacık, Gelibolu, Bozcaada, Yenice 17 Eylül elektrik kesintisi UEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ Telefona bakarken mazgala düştü! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE) 17 EYLÜL HAVA DURUMU Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! #9928 ANKARA'DA ŞİŞKİN AY! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takımın kaptanı kim oldu? Kırmızı takım kaptanı kim oldu? YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 17 Eylül Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 17 Eylül TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? MasterChef İşkembeli Nohut tarifi! En güzel İşkembeli Nohut tarifi! İşkembeli Nohut tarifi nasıl yapılır? İşkembeli Nohut için malzemeler! MasterChef Kuzu Kapama tarifi! En güzel Kuzu Kapama tarifi! Kuzu Kapama tarifi nasıl yapılır? Kuzu Kapama için malzemeler!
title